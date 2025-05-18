https://1prime.ru/20250518/kia-857684273.html

В России стал доступен для покупки недорогой кроссовер Kia KX1

В России стал доступен для покупки недорогой кроссовер Kia KX1 - 18.05.2025, ПРАЙМ

В России стал доступен для покупки недорогой кроссовер Kia KX1

В России для покупки стал доступен для покупки автомобиль известного и проверенного бренда Kia — кроссовер Kia KX1. Как сообщает портал "Автоновости дня", на... | 18.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-18T09:59+0300

2025-05-18T09:59+0300

2025-05-18T09:59+0300

авто

продажа автомобилей

kia

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МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. В России для покупки стал доступен для покупки автомобиль известного и проверенного бренда Kia — кроссовер Kia KX1. Как сообщает портал "Автоновости дня", на одном из классифайдов модель предлагается по цене от 1,43 миллиона рублей.Как сообщает портал, за минимальную сумму компания из Владивостока готова привезти белый Kia KX1 с черной крышей в комплектации Sunroof. В перечень оснащения входят кожаный мультируль, климат- и круиз-контроль, передние и задние парктроники, камера заднего вида, кнопка запуска двигателя, литые диски, электрорегулируемые зеркала, мультимедийная система с Apple CarPlay и сиденья с отделкой из экокожи.В других регионах цена немного выше. Так, в Хабаровске модель доступна за 1,65 миллиона рублей, в Кирове — от 1,68 до 1,8 миллиона, а в Санкт-Петербурге стоимость достигает 2 миллионов рублей, сообщает "Автоновости дня".Автомобиль из наличия обойдется значительно дороже. В Москве цена Kia KX1 составляет 2,2 миллиона рублей, в Петербурге — от 2,27 миллиона у крупного дилера (в наличии порядка десяти машин), а в Хабаровске — 2,3 миллиона рублей.Как отмечает "Автоновости дня", переднеприводной Kia KX1 создан на той же платформе, что и седан Kia Rio, а также кросс-хэтчбек Rio X, которые с 2023 года выпускаются в Санкт-Петербурге под маркой Solaris. Под капотом находится 1,4-литровый атмосферный двигатель мощностью 100 л.с., работающий в паре с вариатором.

https://1prime.ru/20250517/haval-857671248.html

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авто, продажа автомобилей, kia