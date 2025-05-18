https://1prime.ru/20250518/polsha-857681941.html

В Польше пройдет первый тур президентских выборов

В Польше пройдет первый тур президентских выборов - 18.05.2025, ПРАЙМ

В Польше пройдет первый тур президентских выборов

Первый тур выборов президента пройдет в Польше в воскресенье. | 18.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-18T00:27+0300

2025-05-18T00:27+0300

2025-05-18T00:27+0300

общество

польша

польша

украина

дональд туск

анджей дуда

матеуш моравецкий

нато

facebook

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857681941.jpg?1747517253

ВАРШАВА, 18 мая – ПРАЙМ. Первый тур выборов президента пройдет в Польше в воскресенье. Избирательные участки откроются в 7.00 (8.00 мск) и закроются в 21.00 (22.00 мск). Только после их закрытия будут оглашены первые данные exit poll. Президент избирается всеобщим тайным голосованием. По данным Государственной избирательной комиссии Польши, в выборах имеют право принять участие 28 миллионов 943 тысяч 594 избирателей. Для проведения выборов создано 32143 участка для голосования, из которых 511 - за границей, в том числе на пяти судах. Действующий глава государства Анджей Дуда на этот раз не может баллотироваться в президенты, так как занимает совой пост второй раз подряд. На пост президента Польши претендуют 13 кандидатов: Рафал Тшасковский от правящей "Гражданской коалиции" Дональда Туска, Кароль Навроцкий от оппозиционной "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, Славомир Ментцен от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация", спикер сейма Шимон Холовня, Магдален Беят от "Левых", Адриан Зандберг от движения "Вместе", Гжегож Браун от партии "Конфедерация польской короны", Марек Вох от "Беспартийных самоуправленцев", Иоанна Сенышин от "Левых демократов", Марек Якубяк от "Свободных республиканцев", Мачей Мацяк от "Движения за благосостояние и мир", беспартийный Артур Бартошевич и блогер Кшиштоф Становский. Трое из них - Тшасковский, Холовня и Якубяк участвовали в президентских выборах 2020 года. Во втором туре Рафал Тшасковский проиграл Анджею Дуде с разницей около 1%. Самым молодым кандидатом является Славомир Ментцен, которому 38 лет, а самым возрастным - Иоанна Сенышин, которой 76 лет. Четыре кандидата не имеют высшего образования. В этот раз ставкой на выборах является возможность для премьер-министра Польши Дональда Туска получить абсолютную власть в стране, когда все без исключения ветви власти возглавят лояльные ему люди, входящие в правящую коалицию. После парламентских выборов, которые состоялись в конце 2023 года, Туск сменил на посту премьера представителя партии "Право и справедливость" Матеуша Моравецкого, в обеих палатах парламента - сейме и сенате – также большинство имеет коалиция Туска. Единственным оплотом оппозиции во главе с Ярославом Качиньским остается пост президента, который пока занимает выдвиженец "Права и справедливости" Анджей Дуда. Победа на выборах Рафала Тшасковского будет означать, что правящая коалиция получила контроль над абсолютно всеми ветвями власти, чего не было даже когда у власти находилась "Право и справедливость". Даже тогда спикер сената и большинство сенаторов представляли оппозицию. Ни один из многочисленных социологических опросов не позволяет предположить, что выборы могут состояться в первом туре (для этого один из кандидатов должен набрать 50% голосов избирателей – ред.). Ожидается, что во второй тур выборов, который пройдет 1 июня, с большим отрывом от конкурентов выйдут кандидат "Права и справедливости", директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий и кандидат от правящей коалиции премьер-министра Дональда Туска, мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Предвыборные программы этих двух кандидатов можно назвать антагонистичными. В первую очередь это касается отношений с Украиной, отношения к украинцам и другим мигрантам. Так, Тшасковский выступает за сохранение текущей модели миграционной политики, реализуемой правительством Дональда Туска. Сам он предоставил один из своих домов для проживания украинских беженцев. В то же время Навроцкий является сторонником ужесточения правил для проживающих в Польше украинцев, лишения их социальных льгот. На предвыборные программы обоих кандидатов в части Украины существенно повлиял фактор Славомира Ментцена, которому практически все соцопросы прочат третий результат в первом туре выборов, при чем с большим отрывом от остальных претендентов на президентское кресло. Как представитель националистов, он не скрывает своего негативного отношения к присутствию в Польше большого количества граждан Украины, к политике, которую руководство Украины проводит в отношении Польши. И Тшасковский, и Навроцкий вынуждены учитывать тот факт, что именно то, за кого проголосуют избиратели Ментцена во втором туре может решить исход выборов и значительно скорректировали свою риторику и даже предпринимаемые действия. Так, Тшасковский незадолго до выборов инициировал лишение ежемесячных социальных выплат на детей тех украинцев, дети которых не ходят в польские школы, а также поддержал идею лишить таких выплат граждан Украины, которые не трудоустроены в Польше и не платят здесь налоги. Навроцкий же в своих выступлениях дистанцировался от политики, которую проводила выдвинувшая его партия "Право и справедливость", которая, находясь у власти, полностью открыла границы для украинских беженцев, предоставила им право на пребывание на территории страны, на работу, а также разностороннюю социальную поддержку. В одном из своих выступлений он заявил, что "разочаровался во Владимире Зеленском" потому что "он ведет себя так, как никогда не должен вести себя по отношению к польскому государству", в другом, что "за помощь Польша ничего не получила". Также он пообещал инициировать закон, согласно которому поляки будут иметь преимущество перед украинцами в системе здравоохранения и образования. "В Польше действительно много украинцев, у них слишком много прав", - сказал он. Не отстает от коллег и самый скандальный кандидат в президенты, депутат Европейского парламента Гжегож Браун, известный своими ксенофобскими, сексистскими и антисемитскими выходками. Недавно его сторонники сорвали флаг Украины с мэрии города Бяла-Подляска, заменив его польским флагом. Браун взял на себя ответственность за это происшествие, заявив, что действия сорвавших флаг были с ним согласованы. За улучшение отношений с Россией открыто выступили лишь два кандидата в президенты Польши – Гжегож Браун и Мачей Мацяк. Самым ярким из них является Мацяк, который во время предвыборных дебатов заявил, что восхищается президентом России Владимиром Путиным, назвал его "очень хорошим политиком". Также он заявил, что российский рынок сбыта мог бы спасти Польшу от американских пошлин, а конфликт на Украине в любом случае завершится проигрышем Киева. В свою очередь Гжегож Браун во время теледебатов высказался за нормализацию отношений с Россией. Он заявил, что является "сторонником нормализации и проведения рациональной политики" с Россией. При этом он напомнил другому кандидату в президенты – Каролю Навроцкрому, представляющему партию "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, что тот недавно призывал к разрыву дипломатических отношений с Россией и одновременно желает вернуть в Польшу обломки самолета Ту-154, в результате крушения которого под Смоленском в 2010 году погиб президент республики Лех Качиньский. Браун высказал непонимание, как можно вести переговоры о возвращении обломков самолета при отсутствии дипотношений. В плане отношения к России интересна трансформация позиции Рафала Тшасковского. Во время прошлых президентских выборов, где он также баллотировался на пост главы государства, представитель коалиции Дональда Туска высказывал относительно мягкую позицию в отношении России и готовности к переговорам об улучшении двусторонних отношений. Тогда он уделил внимание этому вопросу даже в своей официальной предвыборной программе. "Польша и Россия научились жить рядом, но друг без друга", - говорилось в программе Тшасковского. "Поляки и россияне всегда были и близки друг другу. Как президент, я декларирую, что всегда буду открыт для разговора о том, как улучшить наши контакты с Россией, потому что две великие страны способны на гораздо большее, чем оставаться в постоянном клинче", - пообещал он. За это Тшасковский немедленно был подвергнут критике со стороны штаба Анджея Дуды, который во время предвыборной агитации значительную часть своих выступлений посветил усилению американского присутствия на восточном фланге НАТО, уверяя, что это необходимо для защиты от нападения России. Предвыборная кампания не обошлась без скандалов, самым заметным из которых стала история с квартирой кандидата от оппозиции Кароля Навроцкого. Во время одной из встреч с избирателями он заявил, что является владельцем лишь одной квартиры в Гданьске, где проживает с семьей. Однако в общедоступной декларации об имуществе Навроцкий указал, что имеет в собственности две квартиры в Гданьске. Это вызвало волну критики в адрес кандидата в президенты. Пытаясь оправдаться, Навроцкий заявил журналистам, что предыдущий владелец, пожилой человек по имени Ежи, переписал на него свою квартиру в обмен "на многолетнюю помощь". Вслед за этим издание Onet выяснило, что пожилой человек по имени Ежи, которому якобы помогает Навроцкий, уже давно находится в доме социальной помощи. Вслед за этим в региональную прокуратуру Варшавы было подано заявление в отношении Навроцкого по обвинению в мошенничестве и склонении к невыгодному распоряжению имуществом. В соответствии с польским законодательством, ночью с пятницы на субботу наступил режим избирательной тишины, который продлится до момента закрытия избирательных участков в воскресенье вечером. В этот период запрещены любые виды агитации, в том числе в интернете, а также публикация результатов социологических опросов. Тем не менее, полиция сообщила, что по состоянию на вечер субботы было зафиксировано не менее 15 нарушений режима предвыборной тишины. В том числе два нарушения допустили государственные чиновники, среди которых заместитель министра юстиции Аркадиуш Мырха, который в соцсети Facebook (признана в России экстремистской) разместил сообщение, призывающее проголосовать за одного из кандидатов.

польша

польша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , польша, польша, украина, дональд туск, анджей дуда, матеуш моравецкий, нато, facebook