https://1prime.ru/20250518/putin-857684768.html

Путин выделил необходимые для России результаты СВО

Путин выделил необходимые для России результаты СВО - 18.05.2025, ПРАЙМ

Путин выделил необходимые для России результаты СВО

Результатом специальной военной операции должны стать устранение причин, которые вызвали кризис, создание условий для долгосрочного мира и обеспечение... | 18.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-18T10:44+0300

2025-05-18T10:44+0300

2025-05-18T10:44+0300

спецоперация на украине

россия

владимир путин

сво

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МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Результатом специальной военной операции должны стать устранение причин, которые вызвали кризис, создание условий для долгосрочного мира и обеспечение безопасности России, сообщил президент России Владимир Путин."Это устранение причин, которые вызвали этот кризис, создание условий для долгосрочного устойчивого мира и обеспечение безопасности российского государства", - сказал Путин, говоря о результатах СВО в кадрах, не вошедших в фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия".Помимо этого, среди других необходимых результатов СВО Путин назвал обеспечение интересов людей на территориях, где живут те, кто считает русский язык родным, а Россию - своей родиной.Премьера документального фильма состоялась на телеканале "Россия" 4 мая. Новые фрагменты, не вошедшие в итоговую версию фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" опубликовал Павел Зарубин в своем Telegram-канале..

https://1prime.ru/20250518/putin-857683859.html

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россия, владимир путин, сво