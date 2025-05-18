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Путин выделил необходимые для России результаты СВО - 18.05.2025, ПРАЙМ
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Путин выделил необходимые для России результаты СВО
Путин выделил необходимые для России результаты СВО - 18.05.2025, ПРАЙМ
Путин выделил необходимые для России результаты СВО
Результатом специальной военной операции должны стать устранение причин, которые вызвали кризис, создание условий для долгосрочного мира и обеспечение... | 18.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-18T10:44+0300
2025-05-18T10:44+0300
спецоперация на украине
россия
владимир путин
сво
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МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Результатом специальной военной операции должны стать устранение причин, которые вызвали кризис, создание условий для долгосрочного мира и обеспечение безопасности России, сообщил президент России Владимир Путин."Это устранение причин, которые вызвали этот кризис, создание условий для долгосрочного устойчивого мира и обеспечение безопасности российского государства", - сказал Путин, говоря о результатах СВО в кадрах, не вошедших в фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия".Помимо этого, среди других необходимых результатов СВО Путин назвал обеспечение интересов людей на территориях, где живут те, кто считает русский язык родным, а Россию - своей родиной.Премьера документального фильма состоялась на телеканале "Россия" 4 мая. Новые фрагменты, не вошедшие в итоговую версию фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" опубликовал Павел Зарубин в своем Telegram-канале..
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россия, владимир путин, сво
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Владимир Путин, СВО
10:44 18.05.2025
 
Путин выделил необходимые для России результаты СВО

Путин: в число нужных результатов СВО для России входит устранение причин кризиса

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Результатом специальной военной операции должны стать устранение причин, которые вызвали кризис, создание условий для долгосрочного мира и обеспечение безопасности России, сообщил президент России Владимир Путин.
"Это устранение причин, которые вызвали этот кризис, создание условий для долгосрочного устойчивого мира и обеспечение безопасности российского государства", - сказал Путин, говоря о результатах СВО в кадрах, не вошедших в фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия".
Помимо этого, среди других необходимых результатов СВО Путин назвал обеспечение интересов людей на территориях, где живут те, кто считает русский язык родным, а Россию - своей родиной.
Премьера документального фильма состоялась на телеканале "Россия" 4 мая. Новые фрагменты, не вошедшие в итоговую версию фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" опубликовал Павел Зарубин в своем Telegram-канале..
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯВладимир ПутинСВО
 
 
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