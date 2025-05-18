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"Не предполагают торга". В США раскрыли стратегию российских войск - 18.05.2025, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Не предполагают торга". В США раскрыли стратегию российских войск
"Не предполагают торга". В США раскрыли стратегию российских войск - 18.05.2025, ПРАЙМ
"Не предполагают торга". В США раскрыли стратегию российских войск
Российская Федерация не изменила своих планов в отношении исхода украинского конфликта и по-прежнему рассчитывает добиться полной капитуляции Киева, чтобы... | 18.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-18T15:06+0300
2025-05-18T15:16+0300
спецоперация на украине
вс рф
планы
капитуляция
конфликт на украине
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МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Российская Федерация не изменила своих планов в отношении исхода украинского конфликта и по-прежнему рассчитывает добиться полной капитуляции Киева, чтобы выполнить все ранее поставленные задачи и цели спецоперации. К такому заключению пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW), проанализировав результаты недавно прошедших в Стамбуле российско-украинских переговоров.Как указывается в докладе ISW, выдвинутые территориальные претензии России не предполагают какого-либо торга, а преподносятся в качестве условий завершения противостояния. При этом эксперты института отметили, что российская тактика "непрерывного ползучего наступления" лишает украинские войска возможности для масштабного контрнаступления.Ранее американский телеканал CNN, ссылаясь на официальных лиц США, передавал, что российские войска накапливают резервы, чтобы сформировать крупную ударную группировку для нового наступления.
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вс рф, планы, капитуляция, конфликт на украине
Спецоперация на Украине, ВС РФ, планы, капитуляция, Конфликт на Украине
15:06 18.05.2025 (обновлено: 15:16 18.05.2025)
 
"Не предполагают торга". В США раскрыли стратегию российских войск

ISW: Россия по-прежнему рассчитывает добиться полной капитуляции Украины

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкНовые освобожденные территории в ДНР
Новые освобожденные территории в ДНР - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Российская Федерация не изменила своих планов в отношении исхода украинского конфликта и по-прежнему рассчитывает добиться полной капитуляции Киева, чтобы выполнить все ранее поставленные задачи и цели спецоперации. К такому заключению пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW), проанализировав результаты недавно прошедших в Стамбуле российско-украинских переговоров.
Как указывается в докладе ISW, выдвинутые территориальные претензии России не предполагают какого-либо торга, а преподносятся в качестве условий завершения противостояния. При этом эксперты института отметили, что российская тактика "непрерывного ползучего наступления" лишает украинские войска возможности для масштабного контрнаступления.
Танки M1A1 Abrams - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
Вынуждены прятаться. Переданные Западом ВСУ танки столкнулись с проблемами
14 мая, 14:49
Ранее американский телеканал CNN, ссылаясь на официальных лиц США, передавал, что российские войска накапливают резервы, чтобы сформировать крупную ударную группировку для нового наступления.
 
Спецоперация на УкраинеВС РФпланыкапитуляцияКонфликт на Украине
 
 
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