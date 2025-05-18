https://1prime.ru/20250518/svo-857687507.html

"Не предполагают торга". В США раскрыли стратегию российских войск

"Не предполагают торга". В США раскрыли стратегию российских войск - 18.05.2025, ПРАЙМ

"Не предполагают торга". В США раскрыли стратегию российских войск

Российская Федерация не изменила своих планов в отношении исхода украинского конфликта и по-прежнему рассчитывает добиться полной капитуляции Киева, чтобы... | 18.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-18T15:06+0300

2025-05-18T15:06+0300

2025-05-18T15:16+0300

спецоперация на украине

вс рф

планы

капитуляция

конфликт на украине

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853375023_0:188:2972:1860_1920x0_80_0_0_c1c99d34c216ba61cbf7fe99db93fb41.jpg

МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Российская Федерация не изменила своих планов в отношении исхода украинского конфликта и по-прежнему рассчитывает добиться полной капитуляции Киева, чтобы выполнить все ранее поставленные задачи и цели спецоперации. К такому заключению пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW), проанализировав результаты недавно прошедших в Стамбуле российско-украинских переговоров.Как указывается в докладе ISW, выдвинутые территориальные претензии России не предполагают какого-либо торга, а преподносятся в качестве условий завершения противостояния. При этом эксперты института отметили, что российская тактика "непрерывного ползучего наступления" лишает украинские войска возможности для масштабного контрнаступления.Ранее американский телеканал CNN, ссылаясь на официальных лиц США, передавал, что российские войска накапливают резервы, чтобы сформировать крупную ударную группировку для нового наступления.

https://1prime.ru/20250514/tanki-857563798.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

вс рф, планы, капитуляция, конфликт на украине