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Володин отметил высокие показатели использования нацвалют России и Киргизии - 18.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Володин отметил высокие показатели использования нацвалют России и Киргизии
Володин отметил высокие показатели использования нацвалют России и Киргизии - 18.05.2025, ПРАЙМ
Володин отметил высокие показатели использования нацвалют России и Киргизии
Использование национальных валют в торговых отношениях между Россией и Киргизией достигло 98%, заявил председатель Госдумы, председатель ПА ОДКБ Вячеслав... | 18.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-18T16:38+0300
2025-05-18T16:38+0300
экономика
россия
мировая экономика
киргизия
вячеслав володин
нацвалюта
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БИШКЕК, 18 мая - ПРАЙМ. Использование национальных валют в торговых отношениях между Россией и Киргизией достигло 98%, заявил председатель Госдумы, председатель ПА ОДКБ Вячеслав Володин на встрече со спикером Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии Нурланбеком Тургунбек уулу. "Только за прошлый год рост товарооборота составил 13,5 процента, объем порядка 4,1 миллиарда долларов. Причем, когда мы говорим об отношениях с Кыргызстаном, мы подчеркиваем, что наши торговые отношения базируются в основном на использовании национальных валют. Объем достиг порядка 98 процентов",- сказал Володин в воскресенье на встрече. По его словам, "это высокий показатель". "Это говорит о том, что многое делается на уровне исполнительной власти, и когда речь идет о законодательном парламентском измерении, нам важно использовать те возможности, которые есть в рамках наших полномочий для того, чтобы договоренности в рамках межправкомиссии реализовывались как можно более эффективно", - отметил Володин. В свою очередь Нурланбек Тургунбек уулу отметил, что Россия традиционно является крупнейшим инвестором Кыргызстана, и "вклад ее деловых кругов в развитие Республики стабильно растет". "Налажена бесперебойная и беспошлинная поставка нефтепродуктов, электроэнергии и газа. Мы заинтересованы в том, чтобы российский частный бизнес, частные инвесторы обратили особое внимание на возможности Республики и активизировали свою работу в данном направлении", - сказал спикер Жогорку Кенеша. Он заверил, что "Кыргызская Республика всегда открыта для российских инвестиций и готова полностью поддерживать инициативы и проекты добросовестных инвесторов, оказывать максимальную помощь перед реализации и защищать их инвестиции". Володин во главе парламентской делегации 18-19 мая посещает Киргизию. В понедельник в Бишкеке Володин проведет заседание Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ).
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россия, мировая экономика, киргизия, вячеслав володин, нацвалюта
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, КИРГИЗИЯ, Вячеслав Володин, нацвалюта
16:38 18.05.2025
 
Володин отметил высокие показатели использования нацвалют России и Киргизии

Володин: использование нацвалют в торговых отношениях России и Киргизии достигло 98%

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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БИШКЕК, 18 мая - ПРАЙМ. Использование национальных валют в торговых отношениях между Россией и Киргизией достигло 98%, заявил председатель Госдумы, председатель ПА ОДКБ Вячеслав Володин на встрече со спикером Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии Нурланбеком Тургунбек уулу.
"Только за прошлый год рост товарооборота составил 13,5 процента, объем порядка 4,1 миллиарда долларов. Причем, когда мы говорим об отношениях с Кыргызстаном, мы подчеркиваем, что наши торговые отношения базируются в основном на использовании национальных валют. Объем достиг порядка 98 процентов",- сказал Володин в воскресенье на встрече.
По его словам, "это высокий показатель". "Это говорит о том, что многое делается на уровне исполнительной власти, и когда речь идет о законодательном парламентском измерении, нам важно использовать те возможности, которые есть в рамках наших полномочий для того, чтобы договоренности в рамках межправкомиссии реализовывались как можно более эффективно", - отметил Володин.
В свою очередь Нурланбек Тургунбек уулу отметил, что Россия традиционно является крупнейшим инвестором Кыргызстана, и "вклад ее деловых кругов в развитие Республики стабильно растет". "Налажена бесперебойная и беспошлинная поставка нефтепродуктов, электроэнергии и газа. Мы заинтересованы в том, чтобы российский частный бизнес, частные инвесторы обратили особое внимание на возможности Республики и активизировали свою работу в данном направлении", - сказал спикер Жогорку Кенеша. Он заверил, что "Кыргызская Республика всегда открыта для российских инвестиций и готова полностью поддерживать инициативы и проекты добросовестных инвесторов, оказывать максимальную помощь перед реализации и защищать их инвестиции".
Володин во главе парламентской делегации 18-19 мая посещает Киргизию. В понедельник в Бишкеке Володин проведет заседание Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ).
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Россия и Афганистан обсудили возможность торговли в нацвалютах
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