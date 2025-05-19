https://1prime.ru/20250519/avto-857661034.html
Цены на подержанные электромобили снизились на 13% за год
Цены на подержанные электромобили снизились на 13% за год - 19.05.2025, ПРАЙМ
Цены на подержанные электромобили снизились на 13% за год
Рынок электромобилей в России демонстрирует неоднозначную динамику: за два года цена на новые электрокары удвоилась, а подержанные модели с начала 2024 года... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T08:00+0300
2025-05-19T08:00+0300
2025-05-19T08:00+0300
экономика
бизнес
авто.ру
tesla
япония
сша
яндекс
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/56/841425663_0:62:2400:1412_1920x0_80_0_0_e76649f601f375148b7dc971d0db828c.jpg
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Рынок электромобилей в России демонстрирует неоднозначную динамику: за два года цена на новые электрокары удвоилась, а подержанные модели с начала 2024 года начали снижаться в стоимости. Электрокары по-прежнему занимают небольшую долю — чуть больше 1% от всех объявлений в новых и около 0,5% в пробеге.Новые электрокарыПо данным Авто.ру Бизнес, с начала 2024 года доля электромобилей среди новых предложений стала снижаться. В 2025 году был отмечен небольшой рост предложения, но сегмент электрокаров все равно остается узким, составляя лишь 1,2% от всех объявлений о новых авто.На рынке новых электромобилей ожидаемо лидируют китайские бренды. Они занимают 85,8% всех предложений на Авто.ру. Следом идут европейские, российские и американские модели. Средняя цена нового электрокара в апреле 2023 года была 4,8 млн рублей. К апрелю 2025 года она выросла почти вдвое и достигла 8,7 млн рублей.Топ новых электрокаров по количеству регистраций (по данным "Автостата") за апрель 2025 года:Электрокары с пробегомЭлектрокары с пробегом составляют всего полпроцента от общего числа автомобилей на рынке. Этот показатель не изменился за последние два года, при этом наблюдается небольшой, но устойчивый рост.Рынок подержанных электромобилей представлен достаточно равномерно: Япония лидирует с 26,5%, за ней следуют США (24,5%), Китай (24%) и Европа (21,2%). В апреле 2025 года средняя цена на подержанные электромобили снизилась на 13% по сравнению с апрелем 2024 года, составив около 4,1 миллиона рублей.Топ электрокаров с пробегом по количеству регистраций за апрель (по данным "Автостата") 2025 года:
https://1prime.ru/20250516/avto-857610069.html
япония
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/56/841425663_271:0:2400:1597_1920x0_80_0_0_67eee11e3d04c500e49b826b2a3ca551.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, авто.ру, tesla, япония, сша, яндекс, авто
Экономика, Бизнес, Авто.ру, Tesla, ЯПОНИЯ, США, Яндекс, Авто
Цены на подержанные электромобили снизились на 13% за год
Авто.ру Бизнес: цены на подержанные электромобили снизились на 13% за год
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Рынок электромобилей в России демонстрирует неоднозначную динамику: за два года цена на новые электрокары удвоилась, а подержанные модели с начала 2024 года начали снижаться в стоимости. Электрокары по-прежнему занимают небольшую долю — чуть больше 1% от всех объявлений в новых и около 0,5% в пробеге.
По данным Авто.ру Бизнес, с начала 2024 года доля электромобилей среди новых предложений стала снижаться. В 2025 году был отмечен небольшой рост предложения, но сегмент электрокаров все равно остается узким, составляя лишь 1,2% от всех объявлений о новых авто.
На рынке новых электромобилей ожидаемо лидируют китайские бренды. Они занимают 85,8% всех предложений на Авто.ру. Следом идут европейские, российские и американские модели. Средняя цена нового электрокара в апреле 2023 года была 4,8 млн рублей. К апрелю 2025 года она выросла почти вдвое и достигла 8,7 млн рублей.
Топ новых электрокаров по количеству регистраций (по данным "Автостата") за апрель 2025 года:
1.ZEEKR 001 — средняя цена на Авто.ру 6 968 914 рублей;
2.AVATR 11 — средняя цена — 7 612 353 рублей;
3.EVOLUTE I-PRO — средняя цена — 2 539 339 рублей.
Электрокары с пробегом составляют всего полпроцента от общего числа автомобилей на рынке. Этот показатель не изменился за последние два года, при этом наблюдается небольшой, но устойчивый рост.
Рынок подержанных электромобилей представлен достаточно равномерно: Япония лидирует с 26,5%, за ней следуют США (24,5%), Китай (24%) и Европа (21,2%). В апреле 2025 года средняя цена на подержанные электромобили снизилась на 13% по сравнению с апрелем 2024 года, составив около 4,1 миллиона рублей.
Топ электрокаров с пробегом по количеству регистраций за апрель (по данным "Автостата") 2025 года:
1.NISSAN LEAF — средняя цена на Авто.ру 975 592 рублей;
2.ZEEKR 001 — средняя цена — 5 494 854 рублей;
3.TESLA MODEL 3 — средняя цена — 3 440 028 рублей.
В России подешевели новые гибридные автомобили