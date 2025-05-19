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Цены на подержанные электромобили снизились на 13% за год

Цены на подержанные электромобили снизились на 13% за год - 19.05.2025, ПРАЙМ

Цены на подержанные электромобили снизились на 13% за год

Рынок электромобилей в России демонстрирует неоднозначную динамику: за два года цена на новые электрокары удвоилась, а подержанные модели с начала 2024 года... | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T08:00+0300

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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Рынок электромобилей в России демонстрирует неоднозначную динамику: за два года цена на новые электрокары удвоилась, а подержанные модели с начала 2024 года начали снижаться в стоимости. Электрокары по-прежнему занимают небольшую долю — чуть больше 1% от всех объявлений в новых и около 0,5% в пробеге.Новые электрокарыПо данным Авто.ру Бизнес, с начала 2024 года доля электромобилей среди новых предложений стала снижаться. В 2025 году был отмечен небольшой рост предложения, но сегмент электрокаров все равно остается узким, составляя лишь 1,2% от всех объявлений о новых авто.На рынке новых электромобилей ожидаемо лидируют китайские бренды. Они занимают 85,8% всех предложений на Авто.ру. Следом идут европейские, российские и американские модели. Средняя цена нового электрокара в апреле 2023 года была 4,8 млн рублей. К апрелю 2025 года она выросла почти вдвое и достигла 8,7 млн рублей.Топ новых электрокаров по количеству регистраций (по данным "Автостата") за апрель 2025 года:Электрокары с пробегомЭлектрокары с пробегом составляют всего полпроцента от общего числа автомобилей на рынке. Этот показатель не изменился за последние два года, при этом наблюдается небольшой, но устойчивый рост.Рынок подержанных электромобилей представлен достаточно равномерно: Япония лидирует с 26,5%, за ней следуют США (24,5%), Китай (24%) и Европа (21,2%). В апреле 2025 года средняя цена на подержанные электромобили снизилась на 13% по сравнению с апрелем 2024 года, составив около 4,1 миллиона рублей.Топ электрокаров с пробегом по количеству регистраций за апрель (по данным "Автостата") 2025 года:

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бизнес, авто.ру, tesla, япония, сша, яндекс, авто