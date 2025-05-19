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Продажи новых мотоциклов в России в апреле выросли на 13%

Продажи новых мотоциклов в России в апреле выросли на 13% - 19.05.2025, ПРАЙМ

Продажи новых мотоциклов в России в апреле выросли на 13%

Продажи новых мотоциклов в России по итогам апреля 2025 года составили 8 457 единиц, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщило... | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T17:30+0300

2025-05-19T17:30+0300

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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Продажи новых мотоциклов в России по итогам апреля 2025 года составили 8 457 единиц, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "По данным агентства "Автостат", за апрель 2025 года в России было реализовано 8 457 новых мотоциклов. Это на 13% больше, чем в апреле прошлого года", - говорится в сообщении. Также отмечается, что положительная динамика продаж в данном сегменте наблюдается уже более двух лет - 26 месяцев подряд. Самой популярной маркой в апреле стал Regulmoto с показателем 1,7 тысячи штук (+27%). Следом за ним с одинаковым результатом в 731 экземпляр идут Racer (+46%) и Motoland (-1%). Также в топ-5 вошли марки Voge (620 штук) и Kayo (419 штук). Остальные бренды не смогли преодолеть отметку в 400 проданных мотоциклов. "Самой популярной моделью на рынке новой мототехники в РФ стал Motoland XF300, результат которого составил 548 экземпляров. Кроме него, в топ-5 попали Racer RC300 (351 штука), Regulmoto Sport (329 штук), Voge DS (228 штук) и Racer RC250 (189 штук)", - уточнили в "Автостате". По итогам января-апреля продажи новых мотоциклов в России составили 13,7 тысячи штук, что на 24% больше, чем за четыре месяца прошлого года, отмечается в сообщении.

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бизнес, промышленность, рф, авто