https://1prime.ru/20250519/azs-857717744.html

Бензин основных сортов подорожал на АЗС Москвы за неделю

Бензин основных сортов подорожал на АЗС Москвы за неделю - 19.05.2025, ПРАЙМ

Бензин основных сортов подорожал на АЗС Москвы за неделю

Средняя цена бензина Аи-92 и Аи-95, а также дизельного топлива на заправках Москвы с 12 по 19 мая выросла на 4 копейки за литр, следует из данных Московской... | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T16:00+0300

2025-05-19T16:00+0300

2025-05-19T16:00+0300

энергетика

рф

александр новак

газпром

татнефть

еаэс

аи-92

аи-95

москва

https://cdnn.1prime.ru/img/82891/73/828917351_0:295:3073:2023_1920x0_80_0_0_2ded49c5bcbd4fa5bdd0c4159c7dc989.jpg

МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Средняя цена бензина Аи-92 и Аи-95, а также дизельного топлива на заправках Москвы с 12 по 19 мая выросла на 4 копейки за литр, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Так, литр марки Аи-92 теперь стоит 57,44 рубля, Аи-95 - 63,63 рубля. Рост средней цены был обеспечен сетями АЗС "Газпром нефти", "Татнефти" и "Транс АЗС". Стоимость дизельного топлива за отчетный период выросла до 70,54 рубля за литр в среднем. А сильнее всего оно подорожало на заправках "Транс АЗС" - на 50 копеек за литр. В то же время цена на бензин Аи-100 замерла. Марка, как и две недели назад, стоит 86,59 рубля за литр. Ранее, в среду, вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание о ситуации на рынке нефтепродуктов, где обсуждалось продление запрета на экспорт бензина для непроизводителей до октября, сообщал РИА Новости источник в отрасли. Также правительство изучает отказ от введения обязательного норматива продаж топлива на срочном рынке. Кабмин РФ продлил с 1 марта по 31 августа разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью) эмбарго сохраняется. Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая он был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.

https://1prime.ru/20250514/benzin-857575973.html

рф

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рф, александр новак, газпром, татнефть, еаэс, аи-92, аи-95, москва