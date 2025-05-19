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Бензин основных сортов подорожал на АЗС Москвы за неделю - 19.05.2025, ПРАЙМ
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Бензин основных сортов подорожал на АЗС Москвы за неделю
Бензин основных сортов подорожал на АЗС Москвы за неделю - 19.05.2025, ПРАЙМ
Бензин основных сортов подорожал на АЗС Москвы за неделю
Средняя цена бензина Аи-92 и Аи-95, а также дизельного топлива на заправках Москвы с 12 по 19 мая выросла на 4 копейки за литр, следует из данных Московской... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T16:00+0300
2025-05-19T16:00+0300
энергетика
рф
александр новак
газпром
татнефть
еаэс
аи-92
аи-95
москва
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Средняя цена бензина Аи-92 и Аи-95, а также дизельного топлива на заправках Москвы с 12 по 19 мая выросла на 4 копейки за литр, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Так, литр марки Аи-92 теперь стоит 57,44 рубля, Аи-95 - 63,63 рубля. Рост средней цены был обеспечен сетями АЗС "Газпром нефти", "Татнефти" и "Транс АЗС". Стоимость дизельного топлива за отчетный период выросла до 70,54 рубля за литр в среднем. А сильнее всего оно подорожало на заправках "Транс АЗС" - на 50 копеек за литр. В то же время цена на бензин Аи-100 замерла. Марка, как и две недели назад, стоит 86,59 рубля за литр. Ранее, в среду, вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание о ситуации на рынке нефтепродуктов, где обсуждалось продление запрета на экспорт бензина для непроизводителей до октября, сообщал РИА Новости источник в отрасли. Также правительство изучает отказ от введения обязательного норматива продаж топлива на срочном рынке. Кабмин РФ продлил с 1 марта по 31 августа разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью) эмбарго сохраняется. Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая он был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
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рф, александр новак, газпром, татнефть, еаэс, аи-92, аи-95, москва
Энергетика, РФ, Александр Новак, Газпром, Татнефть, ЕАЭС, Аи-92, Аи-95, МОСКВА
16:00 19.05.2025
 
Бензин основных сортов подорожал на АЗС Москвы за неделю

Средняя цена бензина Аи-92 и Аи-95 в Москве с 12 по 19 мая выросла на 4 копейки

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАвтозаправочная станция
Автозаправочная станция - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Средняя цена бензина Аи-92 и Аи-95, а также дизельного топлива на заправках Москвы с 12 по 19 мая выросла на 4 копейки за литр, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА).
Так, литр марки Аи-92 теперь стоит 57,44 рубля, Аи-95 - 63,63 рубля. Рост средней цены был обеспечен сетями АЗС "Газпром нефти", "Татнефти" и "Транс АЗС".
Стоимость дизельного топлива за отчетный период выросла до 70,54 рубля за литр в среднем. А сильнее всего оно подорожало на заправках "Транс АЗС" - на 50 копеек за литр.
В то же время цена на бензин Аи-100 замерла. Марка, как и две недели назад, стоит 86,59 рубля за литр.
Ранее, в среду, вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание о ситуации на рынке нефтепродуктов, где обсуждалось продление запрета на экспорт бензина для непроизводителей до октября, сообщал РИА Новости источник в отрасли. Также правительство изучает отказ от введения обязательного норматива продаж топлива на срочном рынке.
Кабмин РФ продлил с 1 марта по 31 августа разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью) эмбарго сохраняется.
Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая он был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
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