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Китай в январе-апреле нарастил добычу нефти на 1,2%

Китай в январе-апреле нарастил добычу нефти на 1,2% - 19.05.2025, ПРАЙМ

Китай в январе-апреле нарастил добычу нефти на 1,2%

Китай в январе-апреле 2025 года нарастил добычу нефти на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, природного газа - на 5,3%, свидетельствуют... | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T07:12+0300

2025-05-19T07:12+0300

2025-05-19T07:12+0300

энергетика

газ

нефть

китай

кнр

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ПЕКИН, 19 мая – ПРАЙМ. Китай в январе-апреле 2025 года нарастил добычу нефти на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, природного газа - на 5,3%, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные государственного статистического бюро КНР. Китай за четыре месяца 2025 года добыл 71,810 миллиона тонн нефти, по сравнению с январем-апрелем 2024 года рост составил 1,2%. Объем переработки нефти за указанный период достиг 240,27 миллиона тонн, рост показателя в годовом выражении составил 0,8%. Отдельно в апреле 2025 года объем добычи нефти в КНР составил 17,72 миллиона тонн (рост в годовом выражении на 1,5%), объем переработки в апреле достиг отметки в 58,03 миллиона тонн (снижение в годовом выражении на 1,4%). Добыча газа в Китае в январе-апреле 2025 года составила 87,4 миллиарда кубометров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 5,3%. Отдельно в апреле добыча газа в Китае составила 21,5 миллиарда кубометров, увеличившись в годовом выражении на 8,1%. Вместе с тем выросло производство угля, так, за четыре месяца 2025 года рост показателя составил 6,6%, а объем производства достиг отметки в 1,58 миллиарда тонн. Отдельно в апреле в китайских шахтах добыли 390 миллионов тонн угля, рост по сравнению с апрелем 2024 года составил 3,8%. По итогам 2024 года Китай нарастил добычу нефти на 1,8% по сравнению с 2023 годом – до 212,82 миллиона тонн нефти, добыча газа составила 246,4 миллиарда кубометров, рост в годовом выражении - 6,2%, при этом объем производства угля достиг отметки в 4,76 миллиарда тонн, рост показателя составил 1,3%.

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газ, нефть, китай, кнр