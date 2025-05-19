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Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются - 19.05.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть в понедельник днем уменьшаются, трейдеры уходят от риска после понижения рейтинга США и публикации обновленного экономического прогноза... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T14:47+0300
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем уменьшаются, трейдеры уходят от риска после понижения рейтинга США и публикации обновленного экономического прогноза Еврокомиссии, следует из данных торгов. По состоянию на 14.43 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,95% - до 64,79 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,98%, до 61,36 доллара за баррель. Трейдеры обратили внимание на то, что в пятницу рейтинговое агентство Moody's Ratings понизило долгосрочный рейтинг эмитента США с "AAA" до "AA1". Министр финансов США Скотт Бессент в воскресенье на фоне решения Moody's понизить кредитный рейтинг страны назвал агентство "отстающим индикатором". В то же время Еврокомиссия (ЕК) ранее в понедельник опубликовала весенний экономический прогноз, в котором понизила ожидания роста мировой экономики и цены нефти Brent. Так, прогноз роста мирового ВВП в текущем году был ухудшен до 2,9% с ожидавшихся осенью 3,3%, в том числе по экономике Китая - до 4,1% с 4,6%, США - до 1,6% с 2,1%. Прогноз цены барреля Brent на текущий год был понижен до 67,7 доллара с 73,1 доллара. Рынки следят и за ситуацией вокруг Ирана. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в воскресенье вечером в ходе встречи с главой МИД Омана Бадром аль-Бусаиди заявил, что считает возможным достижение соглашения с американской стороной, но при условии, что Вашингтон перестанет запугивать Тегеран.
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нефть, рынок, сша, иран, скотт бессент, масуд пезешкиан, moody's, мид
Энергетика, Нефть, Рынок, США, ИРАН, Скотт Бессент, Масуд Пезешкиан, Moody's, МИД
Мировые цены на нефть снижаются
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 64 долларов за баррель
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем уменьшаются, трейдеры уходят от риска после понижения рейтинга США и публикации обновленного экономического прогноза Еврокомиссии, следует из данных торгов.
По состоянию на 14.43 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,95% - до 64,79 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,98%, до 61,36 доллара за баррель.
Трейдеры обратили внимание на то, что в пятницу рейтинговое агентство Moody's Ratings понизило долгосрочный рейтинг эмитента США с "AAA" до "AA1". Министр финансов США Скотт Бессент в воскресенье на фоне решения Moody's понизить кредитный рейтинг страны назвал агентство "отстающим индикатором".
В то же время Еврокомиссия (ЕК) ранее в понедельник опубликовала весенний экономический прогноз, в котором понизила ожидания роста мировой экономики и цены нефти Brent. Так, прогноз роста мирового ВВП в текущем году был ухудшен до 2,9% с ожидавшихся осенью 3,3%, в том числе по экономике Китая - до 4,1% с 4,6%, США - до 1,6% с 2,1%. Прогноз цены барреля Brent на текущий год был понижен до 67,7 доллара с 73,1 доллара.
Рынки следят и за ситуацией вокруг Ирана. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в воскресенье вечером в ходе встречи с главой МИД Омана Бадром аль-Бусаиди заявил, что считает возможным достижение соглашения с американской стороной, но при условии, что Вашингтон перестанет запугивать Тегеран.
ЕК снизила прогноз средней цены на нефть марки Brent