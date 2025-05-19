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Мировые цены на нефть снижаются - 19.05.2025, ПРАЙМ
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Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются - 19.05.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть в понедельник днем уменьшаются, трейдеры уходят от риска после понижения рейтинга США и публикации обновленного экономического прогноза... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T14:47+0300
2025-05-19T14:47+0300
энергетика
нефть
рынок
сша
иран
скотт бессент
масуд пезешкиан
moody's
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем уменьшаются, трейдеры уходят от риска после понижения рейтинга США и публикации обновленного экономического прогноза Еврокомиссии, следует из данных торгов. По состоянию на 14.43 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,95% - до 64,79 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,98%, до 61,36 доллара за баррель. Трейдеры обратили внимание на то, что в пятницу рейтинговое агентство Moody's Ratings понизило долгосрочный рейтинг эмитента США с "AAA" до "AA1". Министр финансов США Скотт Бессент в воскресенье на фоне решения Moody's понизить кредитный рейтинг страны назвал агентство "отстающим индикатором". В то же время Еврокомиссия (ЕК) ранее в понедельник опубликовала весенний экономический прогноз, в котором понизила ожидания роста мировой экономики и цены нефти Brent. Так, прогноз роста мирового ВВП в текущем году был ухудшен до 2,9% с ожидавшихся осенью 3,3%, в том числе по экономике Китая - до 4,1% с 4,6%, США - до 1,6% с 2,1%. Прогноз цены барреля Brent на текущий год был понижен до 67,7 доллара с 73,1 доллара. Рынки следят и за ситуацией вокруг Ирана. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в воскресенье вечером в ходе встречи с главой МИД Омана Бадром аль-Бусаиди заявил, что считает возможным достижение соглашения с американской стороной, но при условии, что Вашингтон перестанет запугивать Тегеран.
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нефть, рынок, сша, иран, скотт бессент, масуд пезешкиан, moody's, мид
Энергетика, Нефть, Рынок, США, ИРАН, Скотт Бессент, Масуд Пезешкиан, Moody's, МИД
14:47 19.05.2025
 
Мировые цены на нефть снижаются

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 64 долларов за баррель

© fotolia.com / Guido Vrola%Нефтяные насосы
%Нефтяные насосы - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
© fotolia.com / Guido Vrola
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем уменьшаются, трейдеры уходят от риска после понижения рейтинга США и публикации обновленного экономического прогноза Еврокомиссии, следует из данных торгов.
По состоянию на 14.43 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,95% - до 64,79 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,98%, до 61,36 доллара за баррель.
Трейдеры обратили внимание на то, что в пятницу рейтинговое агентство Moody's Ratings понизило долгосрочный рейтинг эмитента США с "AAA" до "AA1". Министр финансов США Скотт Бессент в воскресенье на фоне решения Moody's понизить кредитный рейтинг страны назвал агентство "отстающим индикатором".
В то же время Еврокомиссия (ЕК) ранее в понедельник опубликовала весенний экономический прогноз, в котором понизила ожидания роста мировой экономики и цены нефти Brent. Так, прогноз роста мирового ВВП в текущем году был ухудшен до 2,9% с ожидавшихся осенью 3,3%, в том числе по экономике Китая - до 4,1% с 4,6%, США - до 1,6% с 2,1%. Прогноз цены барреля Brent на текущий год был понижен до 67,7 доллара с 73,1 доллара.
Рынки следят и за ситуацией вокруг Ирана. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в воскресенье вечером в ходе встречи с главой МИД Омана Бадром аль-Бусаиди заявил, что считает возможным достижение соглашения с американской стороной, но при условии, что Вашингтон перестанет запугивать Тегеран.
Нефтянной насос - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
ЕК снизила прогноз средней цены на нефть марки Brent
13:13
 
ЭнергетикаНефтьРынокСШАИРАНСкотт БессентМасуд ПезешкианMoody'sМИД
 
 
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