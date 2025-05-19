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Стоимость нефти открывает неделю снижением

Стоимость нефти открывает неделю снижением - 19.05.2025, ПРАЙМ

Стоимость нефти открывает неделю снижением

Мировые цены на нефть в понедельник утром открывают неделю снижением на сохраняющейся неопределенности на рынке, связанной с понижением агентством Moody's... | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T08:28+0300

2025-05-19T08:28+0300

2025-05-19T08:28+0300

энергетика

нефть

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иран

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масуд пезешкиан

moody's

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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром открывают неделю снижением на сохраняющейся неопределенности на рынке, связанной с понижением агентством Moody's рейтинга правительства США и геополитической ситуацией в отношениях США и Ирана, следует из данных бирж и комментария аналитика. По состоянию на 8.19 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,57% - до 65,04 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,56%, до 61,62 доллара за баррель. "Нефтяной рынок находится в подвешенном состоянии, пытаясь уравновесить значение снижения кредитного рейтинга США для нефти, если это вообще что-либо означает, а также неопределенность в отношении развития переговоров по иранской ядерной программе", - прокомментировал агентству Блумберг глава отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррен Паттерсон (Warren Patterson). Так, мировые рынки обратили внимание на понижение рейтинговым агентством Moody's в отношении правительства США долгосрочного рейтинга эмитента и рейтинга необеспеченной задолженности эмитента с "AAA" до "AA1". Агентство также изменило прогноз с негативного на стабильный. Министр финансов США Скотт Бессент в воскресенье на фоне решения Moody's понизить кредитный рейтинг страны назвал агентство "отстающим индикатором". Кроме того, инвесторы следят за геополитической ситуацией в отношениях Ирана и США. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в воскресенье вечером в ходе встречи с главой МИД Омана Бадром аль-Бусаиди заявил, что считает возможным достижение соглашения с американской стороной, но при условии, что Вашингтон перестанет запугивать Тегеран.

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нефть, рынок, сша, иран, скотт бессент, масуд пезешкиан, moody's, мид