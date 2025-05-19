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ЕК снизила прогноз средней цены на нефть марки Brent

ЕК снизила прогноз средней цены на нефть марки Brent - 19.05.2025, ПРАЙМ

ЕК снизила прогноз средней цены на нефть марки Brent

Еврокомиссия (ЕК) уменьшила прогноз средней стоимости барреля нефти марки Brent в текущем году до 67,7 доллара с ожидавшихся осенью 73,1 доллара, следует из... | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T13:13+0300

2025-05-19T13:13+0300

2025-05-19T13:13+0300

энергетика

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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) уменьшила прогноз средней стоимости барреля нефти марки Brent в текущем году до 67,7 доллара с ожидавшихся осенью 73,1 доллара, следует из обновлённого прогноза ЕК. В следующем году баррель Brent ожидается уже по 64 доллара в среднем, а не по 71,5 доллара, как прогнозировалось в ноябре. В 2024 году средняя цена Brent составила 80,5 доллара за баррель. "Цены на нефть заметно упали после публикации осеннего прогноза из-за опасений ослабления мирового спроса и переизбытка предложения", - отмечается в докладе. Среди факторов снижения нефтяных цен ЕК приводит планы ОПЕК+ повысить добычу, импортные пошлины США и санкционное давление на Иран и Венесуэлу со стороны Штатов. Рынки ожидают, что падение цен на нефть продолжится до четвертого квартала текущего года, после чего котировки стабилизируются, также говорится в прогнозе.

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нефть, сша, иран, ек, опек