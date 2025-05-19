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ЕК снизила прогноз средней цены на нефть марки Brent
ЕК снизила прогноз средней цены на нефть марки Brent - 19.05.2025, ПРАЙМ
ЕК снизила прогноз средней цены на нефть марки Brent
Еврокомиссия (ЕК) уменьшила прогноз средней стоимости барреля нефти марки Brent в текущем году до 67,7 доллара с ожидавшихся осенью 73,1 доллара, следует из... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T13:13+0300
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) уменьшила прогноз средней стоимости барреля нефти марки Brent в текущем году до 67,7 доллара с ожидавшихся осенью 73,1 доллара, следует из обновлённого прогноза ЕК. В следующем году баррель Brent ожидается уже по 64 доллара в среднем, а не по 71,5 доллара, как прогнозировалось в ноябре. В 2024 году средняя цена Brent составила 80,5 доллара за баррель. "Цены на нефть заметно упали после публикации осеннего прогноза из-за опасений ослабления мирового спроса и переизбытка предложения", - отмечается в докладе. Среди факторов снижения нефтяных цен ЕК приводит планы ОПЕК+ повысить добычу, импортные пошлины США и санкционное давление на Иран и Венесуэлу со стороны Штатов. Рынки ожидают, что падение цен на нефть продолжится до четвертого квартала текущего года, после чего котировки стабилизируются, также говорится в прогнозе.
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нефть, сша, иран, ек, опек
Энергетика, Нефть, США, ИРАН, ЕК, ОПЕК
ЕК снизила прогноз средней цены на нефть марки Brent
ЕК снизила прогноз средней цены барреля нефти марки Brent до 67,7 доллара
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) уменьшила прогноз средней стоимости барреля нефти марки Brent в текущем году до 67,7 доллара с ожидавшихся осенью 73,1 доллара, следует из обновлённого прогноза ЕК.
В следующем году баррель Brent ожидается уже по 64 доллара в среднем, а не по 71,5 доллара, как прогнозировалось в ноябре. В 2024 году средняя цена Brent составила 80,5 доллара за баррель.
"Цены на нефть заметно упали после публикации осеннего прогноза из-за опасений ослабления мирового спроса и переизбытка предложения", - отмечается в докладе.
Среди факторов снижения нефтяных цен ЕК приводит планы ОПЕК+ повысить добычу, импортные пошлины США и санкционное давление на Иран и Венесуэлу со стороны Штатов.
Рынки ожидают, что падение цен на нефть продолжится до четвертого квартала текущего года, после чего котировки стабилизируются, также говорится в прогнозе.
Стоимость нефти открывает неделю снижением