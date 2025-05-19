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ЕС предложит G7 снизить потолок цены на российскую нефть
ЕС предложит G7 снизить потолок цены на российскую нефть - 19.05.2025, ПРАЙМ
ЕС предложит G7 снизить потолок цены на российскую нефть
Евросоюз на этой неделе предложит G7 снизить потолок цен на российскую нефть, доставляемую по морю, вероятно, до 50 долларов за баррель, пишет Reuters. | 19.05.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Евросоюз на этой неделе предложит G7 снизить потолок цен на российскую нефть, доставляемую по морю, вероятно, до 50 долларов за баррель, пишет Reuters."ЕС предложит министрам финансов G7 на этой неделе снизить потолок цены на перевозимую по морю российскую нефть... ЕС, скорее всего, предложит 50 долларов за баррель в качестве нового уровня потолка", - сказано в тексте публикации.Страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели с 5 декабря 2022 года ограничение цен на российскую нефть при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено, аналогичная мера для нефтепродуктов вступила в силу с 5 февраля 2023 года. В ответ президент РФ Владимир Путин указом запретил поставлять нефть и нефтепродукты иностранным юрлицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
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нефть, ес
ЕС предложит G7 снизить потолок цены на российскую нефть
Reuters: ЕС предложит G7 снизить потолок цены на российскую нефть
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ.
Евросоюз на этой неделе предложит G7 снизить потолок цен на российскую нефть, доставляемую по морю, вероятно, до 50 долларов за баррель, пишет
Reuters.
"ЕС предложит министрам финансов G7 на этой неделе снизить потолок цены на перевозимую по морю российскую нефть... ЕС, скорее всего, предложит 50 долларов за баррель в качестве нового уровня потолка", - сказано в тексте публикации.
Страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели с 5 декабря 2022 года ограничение цен на российскую нефть при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено, аналогичная мера для нефтепродуктов вступила в силу с 5 февраля 2023 года. В ответ президент РФ Владимир Путин указом запретил поставлять нефть и нефтепродукты иностранным юрлицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
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