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Цены на нефть показывают разнонаправленную динамику
Цены на нефть показывают разнонаправленную динамику - 19.05.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть показывают разнонаправленную динамику
Мировые цены на нефть в понедельник вечером не показывают четкой динамики, следует из данных торгов. | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T18:35+0300
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером не показывают четкой динамики, следует из данных торгов. По состоянию на 18.30 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на символические 0,08%, до 65,46 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,15%, до 62,06 доллара за баррель. Минутами ранее динамика стоимости обеих марок была разнонаправленная. За предыдущие две недели Brent подорожал на 6,6%, WTI – на 7,1%. Аналитики указывают, что, несмотря на сохраняющиеся негативные факторы низкие цены на сырье, а также наблюдающееся в последнее время ослабление доллара окажут поддержку росту спроса на нефть. "Снижение цен на нефть и ослабление доллара, вероятно, будут способствовать росту мирового спроса на нефть вопреки весьма "медвежьим" ожиданиям", - считает старший сырьевой аналитик SEB AB Бьярне Скильдруп (Bjarne Schieldrop), которого цитирует агентство Блумберг.
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нефть, торги, цены
Экономика, Нефть, Торги, цены
Цены на нефть показывают разнонаправленную динамику
Данные торгов: цены на нефть не демонстрируют единой динамики вечером
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером не показывают четкой динамики, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.30 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на символические 0,08%, до 65,46 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,15%, до 62,06 доллара за баррель. Минутами ранее динамика стоимости обеих марок была разнонаправленная.
За предыдущие две недели Brent подорожал на 6,6%, WTI – на 7,1%. Аналитики указывают, что, несмотря на сохраняющиеся негативные факторы низкие цены на сырье, а также наблюдающееся в последнее время ослабление доллара окажут поддержку росту спроса на нефть.
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"Снижение цен на нефть и ослабление доллара, вероятно, будут способствовать росту мирового спроса на нефть вопреки весьма "медвежьим" ожиданиям", - считает старший сырьевой аналитик SEB AB Бьярне Скильдруп (Bjarne Schieldrop), которого цитирует агентство Блумберг.