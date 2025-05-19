https://1prime.ru/20250519/novak-857721012.html
Россия готова увеличить поставки нефти в Китай, заявил Новак
Россия готова увеличить поставки нефти в Китай, заявил Новак - 19.05.2025, ПРАЙМ
Россия готова увеличить поставки нефти в Китай, заявил Новак
Увеличение поставок нефти из России в Китай на 2,5 миллиона тонн в год инициировала китайская сторона, РФ готова это обеспечить, для этого "Транснефти"... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T17:03+0300
2025-05-19T17:03+0300
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Увеличение поставок нефти из России в Китай на 2,5 миллиона тонн в год инициировала китайская сторона, РФ готова это обеспечить, для этого "Транснефти" предстоит определить список технологических решений для расширения экспортных поставок через Казахстан, сообщил журналистам вице-премьер России Александр Новак. Согласно распоряжению правительства РФ, опубликованному в первых числах мая, предельный уровень поставок нефти для снабжения нефтеперерабатывающих заводов в западной части Китая может вырасти с 10 до 12,5 миллиона тонн. Срок поставок продлен максимум до 2034 года. Комментируя журналистам этот документ, Новак сказал: "Это предложение китайской стороны, и мы готовы обеспечить такие поставки. Но для этого нужно будет провести определенные технологические решения". Он добавил, что речь идет о поставках через Казахстан. "Должны быть в сфере трубопроводного транспорта проведены определенные мероприятия. Точный список мероприятий, я думаю, компания "Транснефть" должна будет сформировать. Сейчас над этим работаем", - отметил Новак.
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нефть, россия, китай, рф, казахстан, александр новак, транснефть
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, КИТАЙ, РФ, КАЗАХСТАН, Александр Новак, Транснефть
Россия готова увеличить поставки нефти в Китай, заявил Новак
Новак: Россия готова увеличить поставки нефти из России в Китай на 2,5 миллиона тонн в год
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Увеличение поставок нефти из России в Китай на 2,5 миллиона тонн в год инициировала китайская сторона, РФ готова это обеспечить, для этого "Транснефти" предстоит определить список технологических решений для расширения экспортных поставок через Казахстан, сообщил журналистам вице-премьер России Александр Новак.
Согласно распоряжению правительства РФ, опубликованному в первых числах мая, предельный уровень поставок нефти для снабжения нефтеперерабатывающих заводов в западной части Китая может вырасти с 10 до 12,5 миллиона тонн. Срок поставок продлен максимум до 2034 года.
Комментируя журналистам этот документ, Новак сказал: "Это предложение китайской стороны, и мы готовы обеспечить такие поставки. Но для этого нужно будет провести определенные технологические решения".
Он добавил, что речь идет о поставках через Казахстан. "Должны быть в сфере трубопроводного транспорта проведены определенные мероприятия. Точный список мероприятий, я думаю, компания "Транснефть" должна будет сформировать. Сейчас над этим работаем", - отметил Новак.
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