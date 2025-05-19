https://1prime.ru/20250519/novak-857722231.html
Правительство обсуждает продление запрета на экспорт бензина
Правительство обсуждает продление запрета на экспорт бензина - 19.05.2025, ПРАЙМ
Правительство обсуждает продление запрета на экспорт бензина
Правительство РФ обсуждает продление на сентябрь-октябрь запрета на экспорт бензина для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и компаний с производственной... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T17:35+0300
2025-05-19T17:35+0300
2025-05-19T17:35+0300
энергетика
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Правительство РФ обсуждает продление на сентябрь-октябрь запрета на экспорт бензина для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и компаний с производственной мощностью менее миллиона тонн в год), сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак. "Мы обсуждали вопрос на прошлой неделе на заседании штаба. Есть предложение Минэнерго продлить на сентябрь и октябрь. В принципе все участники штаба поддерживают. Если Минэнерго внесет эти предложения, думаю, у правительства не будет особых возражений", - сказал Новак.
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нефть, рф, александр новак
Энергетика, Нефть, РФ, Александр Новак
Правительство обсуждает продление запрета на экспорт бензина
Новак: правительство обсуждает продление запрета на экспорт бензина для непроизводителей
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Правительство РФ обсуждает продление на сентябрь-октябрь запрета на экспорт бензина для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и компаний с производственной мощностью менее миллиона тонн в год), сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.
"Мы обсуждали вопрос на прошлой неделе на заседании штаба. Есть предложение Минэнерго продлить на сентябрь и октябрь. В принципе все участники штаба поддерживают. Если Минэнерго внесет эти предложения, думаю, у правительства не будет особых возражений", - сказал Новак.
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