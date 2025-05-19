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Российские военные взяли в плен наемников из ЧВК "Mozart"

Российские военные взяли в плен наемников из ЧВК "Mozart" - 19.05.2025, ПРАЙМ

Российские военные взяли в плен наемников из ЧВК "Mozart"

Уничтожены 23 иностранных наемника в результате ударов российской армии по запорожскому селу Новоандреевка, еще семеро взяты в плен, сообщил РИА Новости... | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T09:51+0300

2025-05-19T09:51+0300

2025-05-19T09:51+0300

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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Уничтожены 23 иностранных наемника в результате ударов российской армии по запорожскому селу Новоандреевка, еще семеро взяты в плен, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Новоандреевка... Уничтожение роты ЧВК "Mozart" (иностранные наемники)... Потери противника: 23 убитых, 7 пленных (граждане Великобритании и Канады)", - сказал Лебедев. Он отметил, что доказательствами служат захваченные документы и трофейные рации.По словам Лебедева, ударами в подконтрольной ВСУ Запорожской области уничтожены три танка Leopard 1A5 и два БМП M2 Bradley.

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россия, общество , москва, великобритания, канада, лебедев