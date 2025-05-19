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СМИ: команда Байдена использовала спецэффекты, чтобы скрыть его оговорки

СМИ: команда Байдена использовала спецэффекты, чтобы скрыть его оговорки - 19.05.2025, ПРАЙМ

СМИ: команда Байдена использовала спецэффекты, чтобы скрыть его оговорки

Команда экс-президента США Джо Байдена во время его предвыборной кампании использовала спецэффекты для видео и монтаж, чтобы скрывать его оговорки, сообщает... | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T14:01+0300

2025-05-19T14:01+0300

2025-05-19T14:01+0300

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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Команда экс-президента США Джо Байдена во время его предвыборной кампании использовала спецэффекты для видео и монтаж, чтобы скрывать его оговорки, сообщает издание Semafor, ознакомившийся с ранней копией еще не опубликованной книги журналистов Алекса Томпсона и Джейка Таппера "Первородный грех" (Original Sin). "Цифровые видео были постоянной проблемой для кампании Байдена... Его сотрудники часто использовали slow motion (эффект замедленной съемки - ред.) для видео с Байденом, чтобы люди не понимали, как медленно он ходит в действительности, и использовали дополнительный монтаж, чтобы вычистить из его речи оговорки", - говорится в публикации. Ожидается, что книга под названием "Первородный грех: деградация президента Байдена, ее сокрытие и его катастрофическое решение баллотироваться снова" будет опубликована 20 мая.

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