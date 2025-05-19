https://1prime.ru/20250519/vsu-857710143.html

"Не могут сдержать". На Западе раскрыли страшную правду о ВСУ

"Не могут сдержать". На Западе раскрыли страшную правду о ВСУ - 19.05.2025, ПРАЙМ

"Не могут сдержать". На Западе раскрыли страшную правду о ВСУ

Солдатам ВСУ приходится отступать на фоне нехватки военнослужащих и снарядов. Об этом в эфире YouTube-канала заявил британский аналитик Александр Меркурис. | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T13:16+0300

2025-05-19T13:16+0300

2025-05-19T13:16+0300

спецоперация на украине

всу

владимир зеленский

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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Солдатам ВСУ приходится отступать на фоне нехватки военнослужащих и снарядов. Об этом в эфире YouTube-канала заявил британский аналитик Александр Меркурис."Россия наступает все быстрее и быстрее, а украинские войска отступают, не в состоянии сдержать русских", — отметил эксперт.Меркурис также подчеркнул, что Вооруженные силы Украины перегружены.Ранее Минобороны России сообщило, что военные группировки "Север" также разгромили несколько бригад ВСУ в различных районах Сумской области, в том числе в районах Пролетарского, Павловки, Атинского, Рыжевки, Садков и Юнаковки в Сумской области.

https://1prime.ru/20250515/lavrov-857602014.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу, владимир зеленский