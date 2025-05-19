Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Не могут сдержать". На Западе раскрыли страшную правду о ВСУ - 19.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250519/vsu-857710143.html
"Не могут сдержать". На Западе раскрыли страшную правду о ВСУ
"Не могут сдержать". На Западе раскрыли страшную правду о ВСУ - 19.05.2025, ПРАЙМ
"Не могут сдержать". На Западе раскрыли страшную правду о ВСУ
Солдатам ВСУ приходится отступать на фоне нехватки военнослужащих и снарядов. Об этом в эфире YouTube-канала заявил британский аналитик Александр Меркурис. | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T13:16+0300
2025-05-19T13:16+0300
спецоперация на украине
всу
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0d/853544716_0:156:3091:1894_1920x0_80_0_0_baa321ba1bc096054cf849195678765c.jpg
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Солдатам ВСУ приходится отступать на фоне нехватки военнослужащих и снарядов. Об этом в эфире YouTube-канала заявил британский аналитик Александр Меркурис."Россия наступает все быстрее и быстрее, а украинские войска отступают, не в состоянии сдержать русских", — отметил эксперт.Меркурис также подчеркнул, что Вооруженные силы Украины перегружены.Ранее Минобороны России сообщило, что военные группировки "Север" также разгромили несколько бригад ВСУ в различных районах Сумской области, в том числе в районах Пролетарского, Павловки, Атинского, Рыжевки, Садков и Юнаковки в Сумской области.
https://1prime.ru/20250515/lavrov-857602014.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0d/853544716_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_6faf02c995d1ac861970db5b7756cb79.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
всу, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, ВСУ, Владимир Зеленский
13:16 19.05.2025
 
"Не могут сдержать". На Западе раскрыли страшную правду о ВСУ

Меркурис: ВСУ отступают на фоне нехватки людей и снарядов

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета гаубицы Д-30 группировки "Запад" на Краснолиманском направлении
Боевая работа расчета гаубицы Д-30 группировки Запад на Краснолиманском направлении - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Солдатам ВСУ приходится отступать на фоне нехватки военнослужащих и снарядов. Об этом в эфире YouTube-канала заявил британский аналитик Александр Меркурис.
"Россия наступает все быстрее и быстрее, а украинские войска отступают, не в состоянии сдержать русских", — отметил эксперт.
Меркурис также подчеркнул, что Вооруженные силы Украины перегружены.
Ранее Минобороны России сообщило, что военные группировки "Север" также разгромили несколько бригад ВСУ в различных районах Сумской области, в том числе в районах Пролетарского, Павловки, Атинского, Рыжевки, Садков и Юнаковки в Сумской области.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
Лавров рассказал, почему Зеленский боится ВСУ
15 мая, 13:44
 
Спецоперация на УкраинеВСУВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала