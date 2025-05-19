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"Не могут сдержать". На Западе раскрыли страшную правду о ВСУ
"Не могут сдержать". На Западе раскрыли страшную правду о ВСУ - 19.05.2025, ПРАЙМ
"Не могут сдержать". На Западе раскрыли страшную правду о ВСУ
Солдатам ВСУ приходится отступать на фоне нехватки военнослужащих и снарядов. Об этом в эфире YouTube-канала заявил британский аналитик Александр Меркурис. | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T13:16+0300
2025-05-19T13:16+0300
2025-05-19T13:16+0300
спецоперация на украине
всу
владимир зеленский
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Солдатам ВСУ приходится отступать на фоне нехватки военнослужащих и снарядов. Об этом в эфире YouTube-канала заявил британский аналитик Александр Меркурис."Россия наступает все быстрее и быстрее, а украинские войска отступают, не в состоянии сдержать русских", — отметил эксперт.Меркурис также подчеркнул, что Вооруженные силы Украины перегружены.Ранее Минобороны России сообщило, что военные группировки "Север" также разгромили несколько бригад ВСУ в различных районах Сумской области, в том числе в районах Пролетарского, Павловки, Атинского, Рыжевки, Садков и Юнаковки в Сумской области.
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всу, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, ВСУ, Владимир Зеленский
"Не могут сдержать". На Западе раскрыли страшную правду о ВСУ
Меркурис: ВСУ отступают на фоне нехватки людей и снарядов
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ.
Солдатам ВСУ приходится отступать на фоне нехватки военнослужащих и снарядов. Об этом в эфире YouTube-канала
заявил британский аналитик Александр Меркурис.
"Россия наступает все быстрее и быстрее, а украинские войска отступают, не в состоянии сдержать русских", — отметил эксперт.
Меркурис также подчеркнул, что Вооруженные силы Украины перегружены.
Ранее Минобороны России сообщило, что военные группировки "Север" также разгромили несколько бригад ВСУ в различных районах Сумской области, в том числе в районах Пролетарского, Павловки, Атинского, Рыжевки, Садков и Юнаковки в Сумской области.
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