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"СПБ биржа" снова расширит список ценных бумаг, доступных в выходные дни - 20.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250520/aktsii-857763205.html
"СПБ биржа" снова расширит список ценных бумаг, доступных в выходные дни
"СПБ биржа" снова расширит список ценных бумаг, доступных в выходные дни - 20.05.2025, ПРАЙМ
"СПБ биржа" снова расширит список ценных бумаг, доступных в выходные дни
"СПБ биржа" с 23 мая добавит в утреннюю дополнительную торговую сессию, в том числе в выходные дни, еще шесть ценных бумаг, всего инвесторам будут доступны... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T19:07+0300
2025-05-20T19:07+0300
экономика
спб биржа
акции
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. "СПБ биржа" с 23 мая добавит в утреннюю дополнительную торговую сессию, в том числе в выходные дни, еще шесть ценных бумаг, всего инвесторам будут доступны акции 108 отечественных эмитентов, говорится в сообщении торговой площадки. "СПБ биржа" с 23 мая 2025 года расширит список российских ценных бумаг, доступных на торгах в вечернюю и утреннюю дополнительные сессии, в том числе в выходные дни. Всего на торгах в выходные дни инвесторам для заключения сделок будут доступны 108 российских ценных бумаг", - говорится в сообщении. В список ценных бумаг, добавленных на утреннюю дополнительную сессию, выходят акции компаний "Россети Центр и Приволжье", "Россети Центр", "Россети Северо-Запад", "Россети Волга", "Акрон" и ТГК-14. Торги в субботу и воскресенье представляют собой утреннюю дополнительную торговую сессию торгового дня понедельника. В связи с этим расчеты по сделкам, заключенным в выходные дни, осуществляются во вторник, отмечает биржа, которая начала торги в выходные дни с 1 февраля.
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спб биржа, акции
Экономика, СПБ биржа, Акции
19:07 20.05.2025
 
"СПБ биржа" снова расширит список ценных бумаг, доступных в выходные дни

"СПБ биржа" с 23 мая еще расширит список ценных бумаг, доступных в выходные дни

© Фото : Пресс-служба СПбМТСБСанкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
© Фото : Пресс-служба СПбМТСБ
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. "СПБ биржа" с 23 мая добавит в утреннюю дополнительную торговую сессию, в том числе в выходные дни, еще шесть ценных бумаг, всего инвесторам будут доступны акции 108 отечественных эмитентов, говорится в сообщении торговой площадки.
"СПБ биржа" с 23 мая 2025 года расширит список российских ценных бумаг, доступных на торгах в вечернюю и утреннюю дополнительные сессии, в том числе в выходные дни. Всего на торгах в выходные дни инвесторам для заключения сделок будут доступны 108 российских ценных бумаг", - говорится в сообщении.
В список ценных бумаг, добавленных на утреннюю дополнительную сессию, выходят акции компаний "Россети Центр и Приволжье", "Россети Центр", "Россети Северо-Запад", "Россети Волга", "Акрон" и ТГК-14.
Биржа - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
"СПБ биржа" предоставила инфраструктуру для выпуска исламских ЦФА
14 мая, 13:28
Торги в субботу и воскресенье представляют собой утреннюю дополнительную торговую сессию торгового дня понедельника. В связи с этим расчеты по сделкам, заключенным в выходные дни, осуществляются во вторник, отмечает биржа, которая начала торги в выходные дни с 1 февраля.
 
ЭкономикаСПБ биржаАкции
 
 
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