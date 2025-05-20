https://1prime.ru/20250520/aktsii-857763205.html

"СПБ биржа" снова расширит список ценных бумаг, доступных в выходные дни

"СПБ биржа" снова расширит список ценных бумаг, доступных в выходные дни - 20.05.2025, ПРАЙМ

"СПБ биржа" снова расширит список ценных бумаг, доступных в выходные дни

"СПБ биржа" с 23 мая добавит в утреннюю дополнительную торговую сессию, в том числе в выходные дни, еще шесть ценных бумаг, всего инвесторам будут доступны... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T19:07+0300

2025-05-20T19:07+0300

2025-05-20T19:07+0300

экономика

спб биржа

акции

https://cdnn.1prime.ru/img/84218/96/842189641_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_dad2c8e63fc5cb6c8d2f990aad0b6685.jpg

МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. "СПБ биржа" с 23 мая добавит в утреннюю дополнительную торговую сессию, в том числе в выходные дни, еще шесть ценных бумаг, всего инвесторам будут доступны акции 108 отечественных эмитентов, говорится в сообщении торговой площадки. "СПБ биржа" с 23 мая 2025 года расширит список российских ценных бумаг, доступных на торгах в вечернюю и утреннюю дополнительные сессии, в том числе в выходные дни. Всего на торгах в выходные дни инвесторам для заключения сделок будут доступны 108 российских ценных бумаг", - говорится в сообщении. В список ценных бумаг, добавленных на утреннюю дополнительную сессию, выходят акции компаний "Россети Центр и Приволжье", "Россети Центр", "Россети Северо-Запад", "Россети Волга", "Акрон" и ТГК-14. Торги в субботу и воскресенье представляют собой утреннюю дополнительную торговую сессию торгового дня понедельника. В связи с этим расчеты по сделкам, заключенным в выходные дни, осуществляются во вторник, отмечает биржа, которая начала торги в выходные дни с 1 февраля.

https://1prime.ru/20250514/birzha-857558564.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

спб биржа, акции