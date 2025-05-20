https://1prime.ru/20250520/aktsii-857763205.html
"СПБ биржа" снова расширит список ценных бумаг, доступных в выходные дни
"СПБ биржа" снова расширит список ценных бумаг, доступных в выходные дни - 20.05.2025, ПРАЙМ
"СПБ биржа" снова расширит список ценных бумаг, доступных в выходные дни
"СПБ биржа" с 23 мая добавит в утреннюю дополнительную торговую сессию, в том числе в выходные дни, еще шесть ценных бумаг, всего инвесторам будут доступны... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T19:07+0300
2025-05-20T19:07+0300
2025-05-20T19:07+0300
экономика
спб биржа
акции
https://cdnn.1prime.ru/img/84218/96/842189641_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_dad2c8e63fc5cb6c8d2f990aad0b6685.jpg
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. "СПБ биржа" с 23 мая добавит в утреннюю дополнительную торговую сессию, в том числе в выходные дни, еще шесть ценных бумаг, всего инвесторам будут доступны акции 108 отечественных эмитентов, говорится в сообщении торговой площадки. "СПБ биржа" с 23 мая 2025 года расширит список российских ценных бумаг, доступных на торгах в вечернюю и утреннюю дополнительные сессии, в том числе в выходные дни. Всего на торгах в выходные дни инвесторам для заключения сделок будут доступны 108 российских ценных бумаг", - говорится в сообщении. В список ценных бумаг, добавленных на утреннюю дополнительную сессию, выходят акции компаний "Россети Центр и Приволжье", "Россети Центр", "Россети Северо-Запад", "Россети Волга", "Акрон" и ТГК-14. Торги в субботу и воскресенье представляют собой утреннюю дополнительную торговую сессию торгового дня понедельника. В связи с этим расчеты по сделкам, заключенным в выходные дни, осуществляются во вторник, отмечает биржа, которая начала торги в выходные дни с 1 февраля.
https://1prime.ru/20250514/birzha-857558564.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84218/96/842189641_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_c671cbb4caf898e3c9946c9fafa7d1ee.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спб биржа, акции
Экономика, СПБ биржа, Акции
"СПБ биржа" снова расширит список ценных бумаг, доступных в выходные дни
"СПБ биржа" с 23 мая еще расширит список ценных бумаг, доступных в выходные дни
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. "СПБ биржа" с 23 мая добавит в утреннюю дополнительную торговую сессию, в том числе в выходные дни, еще шесть ценных бумаг, всего инвесторам будут доступны акции 108 отечественных эмитентов, говорится в сообщении торговой площадки.
"СПБ биржа" с 23 мая 2025 года расширит список российских ценных бумаг, доступных на торгах в вечернюю и утреннюю дополнительные сессии, в том числе в выходные дни. Всего на торгах в выходные дни инвесторам для заключения сделок будут доступны 108 российских ценных бумаг", - говорится в сообщении.
В список ценных бумаг, добавленных на утреннюю дополнительную сессию, выходят акции компаний "Россети Центр и Приволжье", "Россети Центр", "Россети Северо-Запад", "Россети Волга", "Акрон" и ТГК-14.
"СПБ биржа" предоставила инфраструктуру для выпуска исламских ЦФА
Торги в субботу и воскресенье представляют собой утреннюю дополнительную торговую сессию торгового дня понедельника. В связи с этим расчеты по сделкам, заключенным в выходные дни, осуществляются во вторник, отмечает биржа, которая начала торги в выходные дни с 1 февраля.