https://1prime.ru/20250520/banki-857730291.html
Банки на Кубе могут начать выпускать карты "Мир"
Банки на Кубе могут начать выпускать карты "Мир" - 20.05.2025, ПРАЙМ
Банки на Кубе могут начать выпускать карты "Мир"
Банки на Кубе могут начать выпускать карты российской платежной системы "Мир", сообщила глава Центрального банка Кубы Хуана Лилия Дельгадо Портал. | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T01:25+0300
2025-05-20T01:25+0300
2025-05-20T01:25+0300
банки
финансы
россия
куба
москва
центральные банки
центральный банк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857730291.jpg?1747693541
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Банки на Кубе могут начать выпускать карты российской платежной системы "Мир", сообщила глава Центрального банка Кубы Хуана Лилия Дельгадо Портал.
"Сейчас карты "Мир" уже используют на Кубе, все российские туристы могут оплачивать свои покупки с ее помощью на территории нашей страны. В данный момент идет работа над тем, чтобы выпускать карты "Мир" в кубинских банках. Ответственные органы серьезно над этим работают. Не все банки будут ее выпускать, мы изучаем, как лучше организовать этот процесс, но это новая возможность, по которой уже есть определенные подвижки", - заявила Хуана Лилия Дельгадо Порта газете "Известия".
По ее словам, карты российской платежной системы будут востребованы среди местного населения, поскольку среди них есть те, кто часто посещает Россию и другие страны, подключенные к системе "Мир".
куба
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, россия, куба, москва, центральные банки, центральный банк
Банки, Финансы, РОССИЯ, КУБА, МОСКВА, центральные банки, Центральный банк
Банки на Кубе могут начать выпускать карты "Мир"
Банки Кубы могут начать выпускать карты российской платежной системы "Мир"
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Банки на Кубе могут начать выпускать карты российской платежной системы "Мир", сообщила глава Центрального банка Кубы Хуана Лилия Дельгадо Портал.
"Сейчас карты "Мир" уже используют на Кубе, все российские туристы могут оплачивать свои покупки с ее помощью на территории нашей страны. В данный момент идет работа над тем, чтобы выпускать карты "Мир" в кубинских банках. Ответственные органы серьезно над этим работают. Не все банки будут ее выпускать, мы изучаем, как лучше организовать этот процесс, но это новая возможность, по которой уже есть определенные подвижки", - заявила Хуана Лилия Дельгадо Порта газете "Известия".
По ее словам, карты российской платежной системы будут востребованы среди местного населения, поскольку среди них есть те, кто часто посещает Россию и другие страны, подключенные к системе "Мир".