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Банки на Кубе могут начать выпускать карты "Мир"

Банки на Кубе могут начать выпускать карты "Мир" - 20.05.2025, ПРАЙМ

Банки на Кубе могут начать выпускать карты "Мир"

Банки на Кубе могут начать выпускать карты российской платежной системы "Мир", сообщила глава Центрального банка Кубы Хуана Лилия Дельгадо Портал. | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T01:25+0300

2025-05-20T01:25+0300

2025-05-20T01:25+0300

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Банки на Кубе могут начать выпускать карты российской платежной системы "Мир", сообщила глава Центрального банка Кубы Хуана Лилия Дельгадо Портал. "Сейчас карты "Мир" уже используют на Кубе, все российские туристы могут оплачивать свои покупки с ее помощью на территории нашей страны. В данный момент идет работа над тем, чтобы выпускать карты "Мир" в кубинских банках. Ответственные органы серьезно над этим работают. Не все банки будут ее выпускать, мы изучаем, как лучше организовать этот процесс, но это новая возможность, по которой уже есть определенные подвижки", - заявила Хуана Лилия Дельгадо Порта газете "Известия". По ее словам, карты российской платежной системы будут востребованы среди местного населения, поскольку среди них есть те, кто часто посещает Россию и другие страны, подключенные к системе "Мир".

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