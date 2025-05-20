Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Банки на Кубе могут начать выпускать карты "Мир" - 20.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250520/banki-857730291.html
Банки на Кубе могут начать выпускать карты "Мир"
Банки на Кубе могут начать выпускать карты "Мир" - 20.05.2025, ПРАЙМ
Банки на Кубе могут начать выпускать карты "Мир"
Банки на Кубе могут начать выпускать карты российской платежной системы "Мир", сообщила глава Центрального банка Кубы Хуана Лилия Дельгадо Портал. | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T01:25+0300
2025-05-20T01:25+0300
банки
финансы
россия
куба
москва
центральные банки
центральный банк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857730291.jpg?1747693541
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Банки на Кубе могут начать выпускать карты российской платежной системы "Мир", сообщила глава Центрального банка Кубы Хуана Лилия Дельгадо Портал. "Сейчас карты "Мир" уже используют на Кубе, все российские туристы могут оплачивать свои покупки с ее помощью на территории нашей страны. В данный момент идет работа над тем, чтобы выпускать карты "Мир" в кубинских банках. Ответственные органы серьезно над этим работают. Не все банки будут ее выпускать, мы изучаем, как лучше организовать этот процесс, но это новая возможность, по которой уже есть определенные подвижки", - заявила Хуана Лилия Дельгадо Порта газете "Известия". По ее словам, карты российской платежной системы будут востребованы среди местного населения, поскольку среди них есть те, кто часто посещает Россию и другие страны, подключенные к системе "Мир".
куба
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, россия, куба, москва, центральные банки, центральный банк
Банки, Финансы, РОССИЯ, КУБА, МОСКВА, центральные банки, Центральный банк
01:25 20.05.2025
 
Банки на Кубе могут начать выпускать карты "Мир"

Банки Кубы могут начать выпускать карты российской платежной системы "Мир"

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Банки на Кубе могут начать выпускать карты российской платежной системы "Мир", сообщила глава Центрального банка Кубы Хуана Лилия Дельгадо Портал.
"Сейчас карты "Мир" уже используют на Кубе, все российские туристы могут оплачивать свои покупки с ее помощью на территории нашей страны. В данный момент идет работа над тем, чтобы выпускать карты "Мир" в кубинских банках. Ответственные органы серьезно над этим работают. Не все банки будут ее выпускать, мы изучаем, как лучше организовать этот процесс, но это новая возможность, по которой уже есть определенные подвижки", - заявила Хуана Лилия Дельгадо Порта газете "Известия".
По ее словам, карты российской платежной системы будут востребованы среди местного населения, поскольку среди них есть те, кто часто посещает Россию и другие страны, подключенные к системе "Мир".
 
БанкиФинансыРОССИЯКУБАМОСКВАцентральные банкиЦентральный банк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала