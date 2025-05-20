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Британия ввела санкции против 18 судов, якобы связанных с "теневым флотом"
Британия ввела санкции против 18 судов, якобы связанных с "теневым флотом" - 20.05.2025, ПРАЙМ
Британия ввела санкции против 18 судов, якобы связанных с "теневым флотом"
Великобритания внесла в санкционный список 18 судов, якобы связанных с российским "теневым флотом", перевозящим нефть, следует из опубликованного документа... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T13:11+0300
2025-05-20T13:11+0300
2025-05-20T13:11+0300
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Великобритания внесла в санкционный список 18 судов, якобы связанных с российским "теневым флотом", перевозящим нефть, следует из опубликованного документа минфина королевства. "Великобритания вводит санкции против еще 18 судов "теневого флота", перевозящих российскую нефть, а также вспомогательных средств флота", - говорится в сопутствующем заявлении британского МИД. Кроме того, в список внесен гражданин Великобритании Джон Майкл Ормерод, который якобы закупал корабли для теневого флота, и два российских капитана. "Великобритания также работает с партнерами над ужесточением предельных цен на нефть", - говорится в заявлении МИД Британии.
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Экономика, Нефть, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МОСКВА, МИД
Британия ввела санкции против 18 судов, якобы связанных с "теневым флотом"
Британия ввела санкции против 18 судов, якобы связанных с "теневым флотом" РФ
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Великобритания внесла в санкционный список 18 судов, якобы связанных с российским "теневым флотом", перевозящим нефть, следует из опубликованного документа минфина королевства.
"Великобритания вводит санкции против еще 18 судов "теневого флота", перевозящих российскую нефть, а также вспомогательных средств флота", - говорится в сопутствующем заявлении британского МИД.
Кроме того, в список внесен гражданин Великобритании Джон Майкл Ормерод, который якобы закупал корабли для теневого флота, и два российских капитана.
"Великобритания также работает с партнерами над ужесточением предельных цен на нефть", - говорится в заявлении МИД Британии.
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