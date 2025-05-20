https://1prime.ru/20250520/hyundai-857743541.html
В России начались продажи нового кроссовера Hyundai Mufasa
В России начались продажи нового кроссовера Hyundai Mufasa - 20.05.2025, ПРАЙМ
В России начались продажи нового кроссовера Hyundai Mufasa
Кроссоверы марки Hyundai традиционно пользовались стабильным спросом среди российских автолюбителей. Благодаря параллельному импорту россиянам стал доступен для | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T11:38+0300
2025-05-20T11:38+0300
2025-05-20T11:38+0300
авто
hyundai
продажа автомобилей
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/0d/850845616_204:0:1093:500_1920x0_80_0_0_7fac57bf77e17672ef9048093ad798b0.jpg
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Кроссоверы марки Hyundai традиционно пользовались стабильным спросом среди российских автолюбителей. Благодаря параллельному импорту россиянам стал доступен для покупки и новый кроссовер Hyundai Mufasa, который при стоимости чуть ниже 2 миллионов рублей рассматривается как потенциальная альтернатива китайским автомобилям и даже продукции "Москвич", сообщает портал "Автоновости дня".Как сообщает портал, за минимальную сумму в 1 996 000 рублей предлагает заказать Hyundai Mufasa компания из Владивостока. За эту сумму предлагается комплектация Flagship Edition, в которую входят кожаный мультируль, система климат-контроля, функция бесключевого доступа с кнопкой запуска, панорамная крыша, кожаный салон в чёрно-белом исполнении, а также цифровая приборная панель, объединённая с мультимедийным дисплеем."Автоновости дня" провел сравнение цен с топовой версией LADA, "Москвичом" и китайскими авто. Так, модель LADA Vesta SW Cross с вариатором и 122-сильным мотором оценивается в 2 197 000 рублей. За "Москвич 3" 2025 года дилеры просят от 2 035 000 рублей, а цена на Chery Tiggo 7 Pro Max начинается от 2 680 000 рублей.В разных городах России Hyundai Mufasa также доступен под заказ и в других городах России. Так, в Омске модель можно приобрести за 2 290 000 рублей, в Новосибирске — за 2 374 000 рублей, в Кирове — за 2 465 000 рублей, в Уфе — за 2 648 000 рублей, а в Воронеже и Краснодаре стоимость составляет около 2 750 000 рублей.Имеются и автомобили в наличии, однако их цена выше, отмечает портал. Например, в Воронеже готовый экземпляр оценивается в 2 900 000 рублей, в Москве — минимум в 2 950 000 рублей. Кроме того, такие кроссоверы уже предлагают в Казани, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Энгельсе и других российских городах.Как отмечает "Автоновости дня" все поставляемые на российский рынок Hyundai Mufasa оснащены одинаковой технической начинкой. Под капотом находится 2,0-литровый атмосферный бензиновый двигатель мощностью 160 л. с., работающий в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом.
https://1prime.ru/20250520/rossija-857734141.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/0d/850845616_359:0:1026:500_1920x0_80_0_0_830cc89a22481204f33b3c1569add0b2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, hyundai, продажа автомобилей
Авто, Hyundai, продажа автомобилей
В России начались продажи нового кроссовера Hyundai Mufasa
"Автоновости дня": новый Hyundai Mufasa доступен россиянам для покупки от 2 млн рублей
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ.
Кроссоверы марки Hyundai традиционно пользовались стабильным спросом среди российских автолюбителей. Благодаря параллельному импорту россиянам стал доступен для покупки и новый кроссовер Hyundai Mufasa, который при стоимости чуть ниже 2 миллионов рублей рассматривается как потенциальная альтернатива китайским автомобилям и даже продукции "Москвич", сообщает
портал "Автоновости дня".
Как сообщает портал, за минимальную сумму в 1 996 000 рублей предлагает заказать Hyundai Mufasa компания из Владивостока. За эту сумму предлагается комплектация Flagship Edition, в которую входят кожаный мультируль, система климат-контроля, функция бесключевого доступа с кнопкой запуска, панорамная крыша, кожаный салон в чёрно-белом исполнении, а также цифровая приборная панель, объединённая с мультимедийным дисплеем.
"Автоновости дня" провел сравнение цен с топовой версией LADA, "Москвичом" и китайскими авто. Так, модель LADA Vesta SW Cross с вариатором и 122-сильным мотором оценивается в 2 197 000 рублей. За "Москвич 3" 2025 года дилеры просят от 2 035 000 рублей, а цена на Chery Tiggo 7 Pro Max начинается от 2 680 000 рублей.
В разных городах России Hyundai Mufasa также доступен под заказ и в других городах России. Так, в Омске модель можно приобрести за 2 290 000 рублей, в Новосибирске — за 2 374 000 рублей, в Кирове — за 2 465 000 рублей, в Уфе — за 2 648 000 рублей, а в Воронеже и Краснодаре стоимость составляет около 2 750 000 рублей.
Имеются и автомобили в наличии, однако их цена выше, отмечает портал. Например, в Воронеже готовый экземпляр оценивается в 2 900 000 рублей, в Москве — минимум в 2 950 000 рублей. Кроме того, такие кроссоверы уже предлагают в Казани, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Энгельсе и других российских городах.
Как отмечает "Автоновости дня" все поставляемые на российский рынок Hyundai Mufasa оснащены одинаковой технической начинкой. Под капотом находится 2,0-литровый атмосферный бензиновый двигатель мощностью 160 л. с., работающий в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом.
Россия импортировала в два раза больше авто из Южной Кореи, чем в 2024 году