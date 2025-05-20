https://1prime.ru/20250520/hyundai-857743541.html

В России начались продажи нового кроссовера Hyundai Mufasa

В России начались продажи нового кроссовера Hyundai Mufasa - 20.05.2025, ПРАЙМ

В России начались продажи нового кроссовера Hyundai Mufasa

Кроссоверы марки Hyundai традиционно пользовались стабильным спросом среди российских автолюбителей. Благодаря параллельному импорту россиянам стал доступен для | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T11:38+0300

2025-05-20T11:38+0300

2025-05-20T11:38+0300

авто

hyundai

продажа автомобилей

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Кроссоверы марки Hyundai традиционно пользовались стабильным спросом среди российских автолюбителей. Благодаря параллельному импорту россиянам стал доступен для покупки и новый кроссовер Hyundai Mufasa, который при стоимости чуть ниже 2 миллионов рублей рассматривается как потенциальная альтернатива китайским автомобилям и даже продукции "Москвич", сообщает портал "Автоновости дня".Как сообщает портал, за минимальную сумму в 1 996 000 рублей предлагает заказать Hyundai Mufasa компания из Владивостока. За эту сумму предлагается комплектация Flagship Edition, в которую входят кожаный мультируль, система климат-контроля, функция бесключевого доступа с кнопкой запуска, панорамная крыша, кожаный салон в чёрно-белом исполнении, а также цифровая приборная панель, объединённая с мультимедийным дисплеем."Автоновости дня" провел сравнение цен с топовой версией LADA, "Москвичом" и китайскими авто. Так, модель LADA Vesta SW Cross с вариатором и 122-сильным мотором оценивается в 2 197 000 рублей. За "Москвич 3" 2025 года дилеры просят от 2 035 000 рублей, а цена на Chery Tiggo 7 Pro Max начинается от 2 680 000 рублей.В разных городах России Hyundai Mufasa также доступен под заказ и в других городах России. Так, в Омске модель можно приобрести за 2 290 000 рублей, в Новосибирске — за 2 374 000 рублей, в Кирове — за 2 465 000 рублей, в Уфе — за 2 648 000 рублей, а в Воронеже и Краснодаре стоимость составляет около 2 750 000 рублей.Имеются и автомобили в наличии, однако их цена выше, отмечает портал. Например, в Воронеже готовый экземпляр оценивается в 2 900 000 рублей, в Москве — минимум в 2 950 000 рублей. Кроме того, такие кроссоверы уже предлагают в Казани, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Энгельсе и других российских городах.Как отмечает "Автоновости дня" все поставляемые на российский рынок Hyundai Mufasa оснащены одинаковой технической начинкой. Под капотом находится 2,0-литровый атмосферный бензиновый двигатель мощностью 160 л. с., работающий в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом.

https://1prime.ru/20250520/rossija-857734141.html

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авто, hyundai, продажа автомобилей