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Индия обсуждает с США многоэтапную торговую сделку, пишут СМИ

Индия обсуждает с США многоэтапную торговую сделку, пишут СМИ - 20.05.2025, ПРАЙМ

Индия обсуждает с США многоэтапную торговую сделку, пишут СМИ

Индия обсуждает с США многоэтапную торговую сделку и рассчитывает достичь временного соглашения до июля, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T02:22+0300

2025-05-20T02:22+0300

2025-05-20T02:22+0300

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Индия обсуждает с США многоэтапную торговую сделку и рассчитывает достичь временного соглашения до июля, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Индия обсуждает торговую сделку с США, состоящую из трех этапов, и рассчитывает достичь временного соглашения до июля, когда вступят в силу взаимные пошлины", - говорится в публикации. По данным агентства, временное соглашение, вероятно, будет охватывать такие области, как доступ на рынки промышленных товаров и некоторых сельскохозяйственных продуктов, а также устранение некоторых нетарифных барьеров. Как отмечает агентство, переговоры все еще продолжаются. Согласно информации агентства, второй этап включает в себя заключение более широкого соглашения, охватывающего 19 областей. Заключительным этапом, скорее всего, станет всеобъемлющее соглашение, которое, возможно, будет заключено только в следующем году. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Трамп 9 апреля заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней.

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мировая экономика, нефть, сша, москва, индия, дональд трамп