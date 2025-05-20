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Индия обсуждает с США многоэтапную торговую сделку, пишут СМИ - 20.05.2025, ПРАЙМ
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Индия обсуждает с США многоэтапную торговую сделку, пишут СМИ
Индия обсуждает с США многоэтапную торговую сделку, пишут СМИ - 20.05.2025, ПРАЙМ
Индия обсуждает с США многоэтапную торговую сделку, пишут СМИ
Индия обсуждает с США многоэтапную торговую сделку и рассчитывает достичь временного соглашения до июля, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T02:22+0300
2025-05-20T02:22+0300
экономика
мировая экономика
нефть
сша
москва
индия
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Индия обсуждает с США многоэтапную торговую сделку и рассчитывает достичь временного соглашения до июля, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Индия обсуждает торговую сделку с США, состоящую из трех этапов, и рассчитывает достичь временного соглашения до июля, когда вступят в силу взаимные пошлины", - говорится в публикации. По данным агентства, временное соглашение, вероятно, будет охватывать такие области, как доступ на рынки промышленных товаров и некоторых сельскохозяйственных продуктов, а также устранение некоторых нетарифных барьеров. Как отмечает агентство, переговоры все еще продолжаются. Согласно информации агентства, второй этап включает в себя заключение более широкого соглашения, охватывающего 19 областей. Заключительным этапом, скорее всего, станет всеобъемлющее соглашение, которое, возможно, будет заключено только в следующем году. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Трамп 9 апреля заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней.
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мировая экономика, нефть, сша, москва, индия, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, Нефть, США, МОСКВА, ИНДИЯ, Дональд Трамп
02:22 20.05.2025
 
Индия обсуждает с США многоэтапную торговую сделку, пишут СМИ

Блумберг: Индия обсуждает с США многоэтапную торговую сделку

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Индия обсуждает с США многоэтапную торговую сделку и рассчитывает достичь временного соглашения до июля, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Индия обсуждает торговую сделку с США, состоящую из трех этапов, и рассчитывает достичь временного соглашения до июля, когда вступят в силу взаимные пошлины", - говорится в публикации.
По данным агентства, временное соглашение, вероятно, будет охватывать такие области, как доступ на рынки промышленных товаров и некоторых сельскохозяйственных продуктов, а также устранение некоторых нетарифных барьеров. Как отмечает агентство, переговоры все еще продолжаются.
Согласно информации агентства, второй этап включает в себя заключение более широкого соглашения, охватывающего 19 областей. Заключительным этапом, скорее всего, станет всеобъемлющее соглашение, которое, возможно, будет заключено только в следующем году.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Трамп 9 апреля заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней.
 
ЭкономикаМировая экономикаНефтьСШАМОСКВАИНДИЯДональд Трамп
 
 
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