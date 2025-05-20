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В ГД внесли проект о субсидии на ипотеку для семей с тремя детьми - 20.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250520/ipoteka-857764129.html
В ГД внесли проект о субсидии на ипотеку для семей с тремя детьми
В ГД внесли проект о субсидии на ипотеку для семей с тремя детьми - 20.05.2025, ПРАЙМ
В ГД внесли проект о субсидии на ипотеку для семей с тремя детьми
В Госдуму внесён законопроект об увеличении субсидии на ипотечный кредит для семей с тремя и более детьми до 900 тысяч рублей, соответствующий проект размещен в | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T19:41+0300
2025-05-20T19:42+0300
экономика
госдума
законопроект
субсидии
семейная ипотека
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. В Госдуму внесён законопроект об увеличении субсидии на ипотечный кредит для семей с тремя и более детьми до 900 тысяч рублей, соответствующий проект размещен в думской электронной базе. Проект внесла глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина (КПРФ). На данный момент, предусмотренные законом меры государственной поддержки реализуются путем полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) гражданина в размере его задолженности, но не более 450 тысяч рублей. Указанные средства направляются на погашение задолженности по основному долгу, а в случае, если такая задолженность меньше 450 тысяч рублей, оставшиеся средства направляются на погашение процентов, начисленных за пользование этим кредитом (займом), отмечается автором проекта. "Представляется необходимым в условиях продолжающейся инфляции рассмотреть вопрос об увеличении суммы выплаты, предусмотренной Федеральным законом "О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона "Об актах гражданского состояния", - сказано в пояснительной записке к проекту. Сумму предлагается увеличить до 900 тысяч рублей.
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госдума, законопроект, субсидии, семейная ипотека
Экономика, Госдума, законопроект, субсидии, семейная ипотека
19:41 20.05.2025 (обновлено: 19:42 20.05.2025)
 
В ГД внесли проект о субсидии на ипотеку для семей с тремя детьми

В ГД внесли проект об увеличении субсидии на ипотеку для семей с тремя детьми

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. В Госдуму внесён законопроект об увеличении субсидии на ипотечный кредит для семей с тремя и более детьми до 900 тысяч рублей, соответствующий проект размещен в думской электронной базе.
Проект внесла глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина (КПРФ).
На данный момент, предусмотренные законом меры государственной поддержки реализуются путем полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) гражданина в размере его задолженности, но не более 450 тысяч рублей. Указанные средства направляются на погашение задолженности по основному долгу, а в случае, если такая задолженность меньше 450 тысяч рублей, оставшиеся средства направляются на погашение процентов, начисленных за пользование этим кредитом (займом), отмечается автором проекта.
"Представляется необходимым в условиях продолжающейся инфляции рассмотреть вопрос об увеличении суммы выплаты, предусмотренной Федеральным законом "О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона "Об актах гражданского состояния", - сказано в пояснительной записке к проекту.
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ЭкономикаГосдумазаконопроектсубсидиисемейная ипотека
 
 
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