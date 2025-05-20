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"Наконец построили". Россия нашла способ защитить ресурсы

"Наконец построили". Россия нашла способ защитить ресурсы - 20.05.2025, ПРАЙМ

"Наконец построили". Россия нашла способ защитить ресурсы

В Красноярском крае завершили строительство первого в России подземного нефтехранилища, говорится в материале агентства РИА Новости. | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T08:32+0300

2025-05-20T08:32+0300

2025-05-20T08:32+0300

энергетика

россия

нефть

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. В Красноярском крае завершили строительство первого в России подземного нефтехранилища, говорится в материале агентства РИА Новости.Согласно агентству, проект был разработан в ответ на изменения в спросе и экономике, обеспечивая эффективное использование ресурсов и уменьшая воздействие на окружающую среду.В сентябре 2023 года Центральная комиссия Роснедр одобрила представленный "Роснефтью" проект, однако тогда говорили о небольшом хабе на Таймыре, который бы позволил операционно хранить нефть.Резервуары позволяют временно хранить нефть и используются не для регулирования цен, как в Европе или США, а для обеспечения безопасности и технологической эффективности процессов работы."Дело в том, что нефтепровод всегда заполнен нефтью и при проведении работ ее необходимо куда-то девать. Просто вылить нельзя, приходится сжигать", — объяснил в беседе с изданием ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.В издании также отметили, что России, как крупному экспортеру, не требуются стратегические нефтяные резервы, хранящиеся на месторождениях, в отличие от стран-импортеров. Такие страны, как США, Южная Корея и Европа, имеют обширные нефтяные хранилища на случай потери поставок. России же требуются более мощные технологические возможности для обработки и экспорта нефти.

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россия, нефть