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Цены на нефть снижаются после двух торговых сессий роста

Цены на нефть снижаются после двух торговых сессий роста - 20.05.2025, ПРАЙМ

Цены на нефть снижаются после двух торговых сессий роста

Мировые цены на нефть во вторник утром опускаются после их увеличения в течение двух торговых дней подряд, следует из данных торгов. | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T09:15+0300

2025-05-20T09:15+0300

2025-05-20T09:15+0300

энергетика

нефть

рынок

brent

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром опускаются после их увеличения в течение двух торговых дней подряд, следует из данных торгов. По состоянию на 9.03 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,41%, до 65,27 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,37%, до 61,91 доллара за баррель. По итогам двух предыдущих торговых дней котировки Brent выросли в цене на 1,57%, марка WTI подорожала на 1,75%. Инвесторы продолжают оценивать геополитическую ситуацию в мире. Журналист американской газеты Wall Street Journal Лоуренс Норман накануне заявил, что следующий раунд переговоров США и Ирана по иранской ядерной программе может состояться в Риме на выходных на этой неделе. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в воскресенье на полях форума "Тегеранский диалог" сообщил, что дата проведения пятого раунда переговоров Ирана и США по ядерной проблематике определена, но ждет своего утверждения, о ней вскоре будет объявлено.

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нефть, рынок, brent