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В Катаре спрогнозировали спад инвестиций в нефтегазовую отрасль - 20.05.2025, ПРАЙМ
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В Катаре спрогнозировали спад инвестиций в нефтегазовую отрасль
В Катаре спрогнозировали спад инвестиций в нефтегазовую отрасль - 20.05.2025, ПРАЙМ
В Катаре спрогнозировали спад инвестиций в нефтегазовую отрасль
Цены на нефть в мире ниже 60 долларов за баррель спровоцируют спад инвестиций в нефтегазовую отрасль и скажутся на развитии электроэнергетики, заявил во вторник | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T13:03+0300
2025-05-20T13:06+0300
энергетика
катар
нефть
газ
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ДОХА, 20 мая - ПРАЙМ. Цены на нефть в мире ниже 60 долларов за баррель спровоцируют спад инвестиций в нефтегазовую отрасль и скажутся на развитии электроэнергетики, заявил во вторник во время Катарского экономического форума (QEF) госминистр энергетики Катара Саад аль-Кааби. "Если цена на нефть упадет ниже 60 долларов за баррель, произойдет спад инвестиций и не будут удовлетворены потребности в расширении поставок электроэнергии", - сказал госминистр. Он отметил, что для вложений в расширение производства сжиженного природного газа цена на нефть должна быть на уровне 70-80 долларов за баррель. При этом аль-Кааби указал, что Катар "совершенно не обеспокоен вопросом возможной избыточности поставок СПГ, когда заработает новый проект Golden Pass в США, которым Катар владеет на 70%, поскольку у него есть запросы на поставку газа от многих стран, в том числе от Индии и Китая, которые запрашивают дополнительные объёмы СПГ. По словам катарского госминистра, основные объёмы СПГ с терминала Golden Pass в Техасе будут поступать в Евросоюз и Южную Америку, что не будет создавать конкуренцию идущему из Катара газу, поставки которого в основном рассчитаны на рынок Азии.
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катар, нефть, газ
Энергетика, КАТАР, Нефть, Газ
13:03 20.05.2025 (обновлено: 13:06 20.05.2025)
 
В Катаре спрогнозировали спад инвестиций в нефтегазовую отрасль

Минэнерго Катара: из-за низких цен на нефть ожидается спад инвестиций в отрасль

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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ДОХА, 20 мая - ПРАЙМ. Цены на нефть в мире ниже 60 долларов за баррель спровоцируют спад инвестиций в нефтегазовую отрасль и скажутся на развитии электроэнергетики, заявил во вторник во время Катарского экономического форума (QEF) госминистр энергетики Катара Саад аль-Кааби.
"Если цена на нефть упадет ниже 60 долларов за баррель, произойдет спад инвестиций и не будут удовлетворены потребности в расширении поставок электроэнергии", - сказал госминистр.
Он отметил, что для вложений в расширение производства сжиженного природного газа цена на нефть должна быть на уровне 70-80 долларов за баррель.
При этом аль-Кааби указал, что Катар "совершенно не обеспокоен вопросом возможной избыточности поставок СПГ, когда заработает новый проект Golden Pass в США, которым Катар владеет на 70%, поскольку у него есть запросы на поставку газа от многих стран, в том числе от Индии и Китая, которые запрашивают дополнительные объёмы СПГ.
По словам катарского госминистра, основные объёмы СПГ с терминала Golden Pass в Техасе будут поступать в Евросоюз и Южную Америку, что не будет создавать конкуренцию идущему из Катара газу, поставки которого в основном рассчитаны на рынок Азии.
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ЭнергетикаКАТАРНефтьГаз
 
 
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