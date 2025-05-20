https://1prime.ru/20250520/neft-857748442.html

В Катаре спрогнозировали спад инвестиций в нефтегазовую отрасль

В Катаре спрогнозировали спад инвестиций в нефтегазовую отрасль - 20.05.2025, ПРАЙМ

В Катаре спрогнозировали спад инвестиций в нефтегазовую отрасль

Цены на нефть в мире ниже 60 долларов за баррель спровоцируют спад инвестиций в нефтегазовую отрасль и скажутся на развитии электроэнергетики, заявил во вторник | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T13:03+0300

2025-05-20T13:03+0300

2025-05-20T13:06+0300

энергетика

катар

нефть

газ

https://cdnn.1prime.ru/img/83571/99/835719952_0:116:3233:1934_1920x0_80_0_0_7134829c5b3c9fe3e93a80f6a3a69409.jpg

ДОХА, 20 мая - ПРАЙМ. Цены на нефть в мире ниже 60 долларов за баррель спровоцируют спад инвестиций в нефтегазовую отрасль и скажутся на развитии электроэнергетики, заявил во вторник во время Катарского экономического форума (QEF) госминистр энергетики Катара Саад аль-Кааби. "Если цена на нефть упадет ниже 60 долларов за баррель, произойдет спад инвестиций и не будут удовлетворены потребности в расширении поставок электроэнергии", - сказал госминистр. Он отметил, что для вложений в расширение производства сжиженного природного газа цена на нефть должна быть на уровне 70-80 долларов за баррель. При этом аль-Кааби указал, что Катар "совершенно не обеспокоен вопросом возможной избыточности поставок СПГ, когда заработает новый проект Golden Pass в США, которым Катар владеет на 70%, поскольку у него есть запросы на поставку газа от многих стран, в том числе от Индии и Китая, которые запрашивают дополнительные объёмы СПГ. По словам катарского госминистра, основные объёмы СПГ с терминала Golden Pass в Техасе будут поступать в Евросоюз и Южную Америку, что не будет создавать конкуренцию идущему из Катара газу, поставки которого в основном рассчитаны на рынок Азии.

https://1prime.ru/20250520/neft-857736831.html

катар

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

катар, нефть, газ