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Стоимость нефти снижается во вторник после роста ранее

Стоимость нефти снижается во вторник после роста ранее - 20.05.2025, ПРАЙМ

Стоимость нефти снижается во вторник после роста ранее

Мировые цены на нефть во вторник днем показывают снижение после двухдневного роста в ожидании статистики по запасам в США, следует из данных торгов. | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T14:43+0300

2025-05-20T14:43+0300

2025-05-20T14:43+0300

энергетика

нефть

рынок

сша

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем показывают снижение после двухдневного роста в ожидании статистики по запасам в США, следует из данных торгов. По состоянию на 14.30 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,58%, до 65,16 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,55%, до 61,8 доллара за баррель. Нефтяные котировки демонстрировали рост в пятницу и понедельник, суммарно поднявшись в пределах 2%. При этом стоимость Brent выросла примерно на 3%, WTI - чуть более чем на 6%, после падения нефтяных цен как минимум на 15% в апреле. Во вторник трейдеры проявляют осторожность. Инвесторы ожидают в среду публикации статистики из США по запасам этого вида сырья в стране. Аналитики полагают, что коммерческие запасы нефти в Штатах за неделю по 16 мая снизились на 1,9 миллиона баррелей после роста на 3,5 миллиона баррелей неделей ранее.

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нефть, рынок, сша