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Стоимость нефти снижается во вторник после роста ранее - 20.05.2025, ПРАЙМ
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Стоимость нефти снижается во вторник после роста ранее
Стоимость нефти снижается во вторник после роста ранее - 20.05.2025, ПРАЙМ
Стоимость нефти снижается во вторник после роста ранее
Мировые цены на нефть во вторник днем показывают снижение после двухдневного роста в ожидании статистики по запасам в США, следует из данных торгов. | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T14:43+0300
2025-05-20T14:43+0300
энергетика
нефть
рынок
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем показывают снижение после двухдневного роста в ожидании статистики по запасам в США, следует из данных торгов. По состоянию на 14.30 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,58%, до 65,16 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,55%, до 61,8 доллара за баррель. Нефтяные котировки демонстрировали рост в пятницу и понедельник, суммарно поднявшись в пределах 2%. При этом стоимость Brent выросла примерно на 3%, WTI - чуть более чем на 6%, после падения нефтяных цен как минимум на 15% в апреле. Во вторник трейдеры проявляют осторожность. Инвесторы ожидают в среду публикации статистики из США по запасам этого вида сырья в стране. Аналитики полагают, что коммерческие запасы нефти в Штатах за неделю по 16 мая снизились на 1,9 миллиона баррелей после роста на 3,5 миллиона баррелей неделей ранее.
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нефть, рынок, сша
Энергетика, Нефть, Рынок, США
14:43 20.05.2025
 
Стоимость нефти снижается во вторник после роста ранее

Мировые цены на нефть снижаются в ожидании статистики по запасам в США

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДеньги, нефть
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем показывают снижение после двухдневного роста в ожидании статистики по запасам в США, следует из данных торгов.
По состоянию на 14.30 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,58%, до 65,16 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,55%, до 61,8 доллара за баррель.
Нефтяные котировки демонстрировали рост в пятницу и понедельник, суммарно поднявшись в пределах 2%. При этом стоимость Brent выросла примерно на 3%, WTI - чуть более чем на 6%, после падения нефтяных цен как минимум на 15% в апреле. Во вторник трейдеры проявляют осторожность.
Инвесторы ожидают в среду публикации статистики из США по запасам этого вида сырья в стране. Аналитики полагают, что коммерческие запасы нефти в Штатах за неделю по 16 мая снизились на 1,9 миллиона баррелей после роста на 3,5 миллиона баррелей неделей ранее.
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
Цены на нефть снижаются после двух торговых сессий роста
09:15
 
ЭнергетикаНефтьРынокСША
 
 
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