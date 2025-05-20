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ЕС продлил исключения из санкций для поставок нефти с "Сахалина-2" в Японию - 20.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ЕС продлил исключения из санкций для поставок нефти с "Сахалина-2" в Японию
ЕС продлил исключения из санкций для поставок нефти с "Сахалина-2" в Японию - 20.05.2025, ПРАЙМ
ЕС продлил исключения из санкций для поставок нефти с "Сахалина-2" в Японию
Евросоюз продлил до конца июня 2026 года исключения из санкций для поставок нефти с проекта "Сахалин-2" в Японию, следует из заявления Еврокомиссии. | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T15:26+0300
2025-05-20T15:26+0300
экономика
нефть
газ
япония
брюссель
сахалин-2
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газпром
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БРЮССЕЛЬ, 20 мая - ПРАЙМ. Евросоюз продлил до конца июня 2026 года исключения из санкций для поставок нефти с проекта "Сахалин-2" в Японию, следует из заявления Еврокомиссии. Совет ЕС во вторник окончательно утвердил 17-й по счету пакет антироссийских санкций. "17-ый пакет санкций включает продление срока действия исключения в применении потолка цен на нефть, разрешив доставку сырой нефти, добываемой в рамках проекта "Сахалин-2" в России, судами в Японию, исходя из соображений энергетической безопасности", - говорится в документе. Исключение продлено до 28 июня 2026 года. "Сахалин-2" - нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа: Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Построенная инфраструктура включает три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и завод сжижения газа. Крупнейший акционер проекта – "Газпром" с 77,5%, японским Mitsui и Mitsubishi принадлежит по 12,5% и 10% соответственно. Основные объемы с проекта идут в Японию.
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нефть, газ, япония, брюссель, сахалин-2, ес, газпром
Экономика, Нефть, Газ, ЯПОНИЯ, Брюссель, Сахалин-2, ЕС, Газпром
15:26 20.05.2025
 
ЕС продлил исключения из санкций для поставок нефти с "Сахалина-2" в Японию

ЕС продлил до конца июня исключения из санкций для поставок нефти с "Сахалина-2" в Японию

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 20 мая - ПРАЙМ. Евросоюз продлил до конца июня 2026 года исключения из санкций для поставок нефти с проекта "Сахалин-2" в Японию, следует из заявления Еврокомиссии.
Совет ЕС во вторник окончательно утвердил 17-й по счету пакет антироссийских санкций.
"17-ый пакет санкций включает продление срока действия исключения в применении потолка цен на нефть, разрешив доставку сырой нефти, добываемой в рамках проекта "Сахалин-2" в России, судами в Японию, исходя из соображений энергетической безопасности", - говорится в документе.
Исключение продлено до 28 июня 2026 года.
"Сахалин-2" - нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа: Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Построенная инфраструктура включает три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и завод сжижения газа.
Крупнейший акционер проекта – "Газпром" с 77,5%, японским Mitsui и Mitsubishi принадлежит по 12,5% и 10% соответственно. Основные объемы с проекта идут в Японию.
% Генеральный директор ОАО КАМАЗ Сергей Когогин - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
Новые санкции ЕС никак не повлияют на работу "КамАза", заявили в компании
14:52
 
ЭкономикаНефтьГазЯПОНИЯБрюссельСахалин-2ЕСГазпром
 
 
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