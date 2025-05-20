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Нефть дешевеет во вторник на сохраняющемся профиците сырья на рынке

Нефть дешевеет во вторник на сохраняющемся профиците сырья на рынке - 20.05.2025, ПРАЙМ

Нефть дешевеет во вторник на сохраняющемся профиците сырья на рынке

Мировые цены на нефть во вторник вечером снижаются, давление на котировки оказывает избыток предложения на рынке, следует из данных бирж и комментария... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T17:42+0300

2025-05-20T17:42+0300

2025-05-20T17:42+0300

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером снижаются, давление на котировки оказывает избыток предложения на рынке, следует из данных бирж и комментария аналитика. По состоянию на 17.32 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,53% - до 65,19 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,48%, до 61,84 доллара за баррель. Цены на сырье снижаются после роста по итогам двух предыдущих недель. Как отметил РИА Новости директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин, поддержку ценам оказало усиление неопределенности в части перспектив ядерной сделки между США и Ираном и эскалация конфликта между Израилем и йеменскими хуситами. Эксперт также отметил, что котировки сырья остаются под давлением на фоне избыточного предложения на рынке. "Спрос на топливо, который традиционно увеличивается в летний период, только начинает рост, поэтому активное наращивание добычи странами ОПЕК+ способствует сохранению профицита на рынке. Цены на нефть останутся под давлением, пока ОПЕК+ не даст сигнал о готовности возобновить сокращение производства или статистические данные не отразят снижение запасов нефти до сезонной нормы", - сказал Брагин. При этом, указал аналитик, Международное энергетическое агентство ожидает, что рост мирового спроса на нефть в этом году замедлится с 990 тысяч баррелей в сутки в первом квартале до 650 тысяч баррелей в день к концу года из-за замедления экономического роста и усиления роста на электромобили.

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рынок, торги, нефть