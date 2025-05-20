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Россия в январе-апреле 2025 года поставила Китаю 32,385 миллиона тонн нефти

Россия в январе-апреле 2025 года поставила Китаю 32,385 миллиона тонн нефти - 20.05.2025, ПРАЙМ

Россия в январе-апреле 2025 года поставила Китаю 32,385 миллиона тонн нефти

Россия в январе-апреле 2025 года поставила Китаю 32,385 миллиона тонн нефти, что на 14,3% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, следует из данных,... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T06:39+0300

2025-05-20T06:39+0300

2025-05-20T06:39+0300

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ПЕКИН, 20 мая – ПРАЙМ. Россия в январе-апреле 2025 года поставила Китаю 32,385 миллиона тонн нефти, что на 14,3% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, следует из данных, опубликованных во вторник главным таможенным управлением КНР. В стоимостном выражении закупка нефти в России за первые четыре месяца текущего года обошлась Китаю в 17,084 миллиарда долларов, что на 24% меньше, чем в январе-апреле прошлого года, когда КНР закупила в РФ 37,778 миллиона тонн нефти на 22,475 миллиарда долларов. В апреле 2025 года Китай ввез из России 8,069 миллиона тонн нефти на 3,908 миллиарда долларов, что на 12,8% и 32,5% меньше соответственно, чем в апреле 2024 года, когда КНР закупила в РФ 9,259 миллиона тонн нефти на 5,792 миллиарда долларов. Россия уже много лет подряд остается крупным поставщиком сырой нефти в Китай: согласно официальным статистическим данным, в 2023 году Китай импортировал из России 107 миллионов тонн нефти, что было на 24% больше, чем годом ранее. По итогам 2024 года Китай закупил в России 108,47 миллиона тонн нефти на 62,425 миллиарда долларов.

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нефть, китай, кнр, рф