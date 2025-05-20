https://1prime.ru/20250520/sanktsii-857753358.html

Турецкие и гонконгские танкеры были включены в пакет антироссийских санкций

Турецкие и гонконгские танкеры были включены в пакет антироссийских санкций - 20.05.2025, ПРАЙМ

Турецкие и гонконгские танкеры были включены в пакет антироссийских санкций

Евросоюз включил компании-владельцы нефтяных танкеров из Турции и Гонконга в 17-й пакет санкций против России, следует из опубликованного в официальном журнале... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T14:48+0300

2025-05-20T14:48+0300

2025-05-20T14:48+0300

экономика

нефть

турция

гонконг

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санкции против рф

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БРЮССЕЛЬ, 20 мая - ПРАЙМ. Евросоюз включил компании-владельцы нефтяных танкеров из Турции и Гонконга в 17-й пакет санкций против России, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. Турецкая Cape Gemi Isletmeciligi AS и гонконгская Prominent Shipmanagement Ltd управляют судами, которые "перевозят нефть и нефтепродукты происходящие или экспортируемые из России", говорится в документе. Утверждается, что некоторые корабли этих компаний якобы "участвуют в опасных практиках", не всегда предоставляя информацию в системы отслеживания судов и осуществляя перегрузку грузов с одного судна на другое.

https://1prime.ru/20250520/sanktsii-857752863.html

турция

гонконг

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нефть, турция, гонконг, ес, санкции против рф