Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Турецкие и гонконгские танкеры были включены в пакет антироссийских санкций - 20.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250520/sanktsii-857753358.html
Турецкие и гонконгские танкеры были включены в пакет антироссийских санкций
Турецкие и гонконгские танкеры были включены в пакет антироссийских санкций - 20.05.2025, ПРАЙМ
Турецкие и гонконгские танкеры были включены в пакет антироссийских санкций
Евросоюз включил компании-владельцы нефтяных танкеров из Турции и Гонконга в 17-й пакет санкций против России, следует из опубликованного в официальном журнале... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T14:48+0300
2025-05-20T14:48+0300
экономика
нефть
турция
гонконг
ес
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg
БРЮССЕЛЬ, 20 мая - ПРАЙМ. Евросоюз включил компании-владельцы нефтяных танкеров из Турции и Гонконга в 17-й пакет санкций против России, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. Турецкая Cape Gemi Isletmeciligi AS и гонконгская Prominent Shipmanagement Ltd управляют судами, которые "перевозят нефть и нефтепродукты происходящие или экспортируемые из России", говорится в документе. Утверждается, что некоторые корабли этих компаний якобы "участвуют в опасных практиках", не всегда предоставляя информацию в системы отслеживания судов и осуществляя перегрузку грузов с одного судна на другое.
https://1prime.ru/20250520/sanktsii-857752863.html
турция
гонконг
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_4c87d26054dac09ed48606087c0c4eda.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, турция, гонконг, ес, санкции против рф
Экономика, Нефть, ТУРЦИЯ, ГОНКОНГ, ЕС, санкции против РФ
14:48 20.05.2025
 
Турецкие и гонконгские танкеры были включены в пакет антироссийских санкций

ЕС включил нефтяные танкеры из Турции и Гонконга в 17-й пакет антироссийских санкций

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 20 мая - ПРАЙМ. Евросоюз включил компании-владельцы нефтяных танкеров из Турции и Гонконга в 17-й пакет санкций против России, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
Турецкая Cape Gemi Isletmeciligi AS и гонконгская Prominent Shipmanagement Ltd управляют судами, которые "перевозят нефть и нефтепродукты происходящие или экспортируемые из России", говорится в документе. Утверждается, что некоторые корабли этих компаний якобы "участвуют в опасных практиках", не всегда предоставляя информацию в системы отслеживания судов и осуществляя перегрузку грузов с одного судна на другое.
%Флаг Европейского Союза (ЕС) на улице Лондона - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
Войска Минобороны России включены в 17-й пакет антироссийских санкций
14:41
 
ЭкономикаНефтьТУРЦИЯГОНКОНГЕСсанкции против РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала