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Турецкие и гонконгские танкеры были включены в пакет антироссийских санкций
Турецкие и гонконгские танкеры были включены в пакет антироссийских санкций - 20.05.2025, ПРАЙМ
Турецкие и гонконгские танкеры были включены в пакет антироссийских санкций
Евросоюз включил компании-владельцы нефтяных танкеров из Турции и Гонконга в 17-й пакет санкций против России, следует из опубликованного в официальном журнале... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T14:48+0300
2025-05-20T14:48+0300
2025-05-20T14:48+0300
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БРЮССЕЛЬ, 20 мая - ПРАЙМ. Евросоюз включил компании-владельцы нефтяных танкеров из Турции и Гонконга в 17-й пакет санкций против России, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. Турецкая Cape Gemi Isletmeciligi AS и гонконгская Prominent Shipmanagement Ltd управляют судами, которые "перевозят нефть и нефтепродукты происходящие или экспортируемые из России", говорится в документе. Утверждается, что некоторые корабли этих компаний якобы "участвуют в опасных практиках", не всегда предоставляя информацию в системы отслеживания судов и осуществляя перегрузку грузов с одного судна на другое.
https://1prime.ru/20250520/sanktsii-857752863.html
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Экономика, Нефть, ТУРЦИЯ, ГОНКОНГ, ЕС, санкции против РФ
Турецкие и гонконгские танкеры были включены в пакет антироссийских санкций
ЕС включил нефтяные танкеры из Турции и Гонконга в 17-й пакет антироссийских санкций
БРЮССЕЛЬ, 20 мая - ПРАЙМ. Евросоюз включил компании-владельцы нефтяных танкеров из Турции и Гонконга в 17-й пакет санкций против России, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
Турецкая Cape Gemi Isletmeciligi AS и гонконгская Prominent Shipmanagement Ltd управляют судами, которые "перевозят нефть и нефтепродукты происходящие или экспортируемые из России", говорится в документе. Утверждается, что некоторые корабли этих компаний якобы "участвуют в опасных практиках", не всегда предоставляя информацию в системы отслеживания судов и осуществляя перегрузку грузов с одного судна на другое.
Войска Минобороны России включены в 17-й пакет антироссийских санкций