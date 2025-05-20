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СМИ: Nippon Steel планирует инвестировать $14 миллиардов в U.S. Steel

СМИ: Nippon Steel планирует инвестировать $14 миллиардов в U.S. Steel - 20.05.2025, ПРАЙМ

СМИ: Nippon Steel планирует инвестировать $14 миллиардов в U.S. Steel

Японская компания Nippon Steel планирует инвестировать 14 миллиардов долларов в деятельность американской компании U.S. Steel, в том числе до 4 миллиардов... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T04:38+0300

2025-05-20T04:38+0300

2025-05-20T04:38+0300

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Японская компания Nippon Steel планирует инвестировать 14 миллиардов долларов в деятельность американской компании U.S. Steel, в том числе до 4 миллиардов долларов в строительство нового завода, если администрация президента США Дональда Трамп одобрит покупку U.S. Steel, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Nippon Steel планирует инвестировать 14 миллиардов долларов в деятельность U.S. Steel, в том числе до 4 миллиардов долларов в строительство нового сталелитейного завода, если администрация Трампа одобрит ее заявку на покупку знаменитой американской компании", - говорится в публикации. Японская корпорация Nippon Steel официально заявила о своем намерении приобрести U.S. Steel за 14,1 миллиарда долларов в декабре 2023 года. В результате сделки американская компания должна была стать дочерним предприятием сталелитейного гиганта Японии. Тогда же администрация предыдущего президента США Джо Байдена заявила, что приобретение столь знаковой американской компании иностранной организацией требует серьезного изучения с точки зрения ее возможного влияния на национальную безопасность США и надежность функционирования цепочек поставок. Весной 2024 года U.S. Steel сообщала, что большинство ее акционеров поддерживают продажу, а в мае стороны заявили о получении регуляторного согласия этого поглощения за пределами США. В конце августа Nippon Steel объявила о намерении в случае подписания контракта инвестировать 2,7 миллиарда долларов в производства U.S. Steel в штатах Пенсильвания и Индиана. В конце декабря 2024 года комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS) заявил, что не смог прийти к консенсусу относительно возможности угроз национальной безопасности в случае сделки между Nippon Steel и U.S. Steel и передал решение о разрешении или блокировки на усмотрение бывшего президента Джо Байдена. В начале января стало известно, что Nippon Steel выступила с новым предложением по сделке, обязуясь предоставить 10-летнюю гарантию того, что не будет сокращать производственные мощности на заводах U.S. Steel в Пенсильвании, Индиане, Алабаме, Техасе, Калифорнии и Арканзасе без одобрения со стороны специальной комиссии минфина. Несмотря на это, 3 января Байден заблокировал сделку, назвав её угрозой национальной безопасности. Глава U.S. Steel Дэвид Бурритт назвал решение Байдена заблокировать сделку позором и проявлением политической коррупции. В связи с этим решением Nippon Steel и U.S. Steel подали в суд два иска. Первый иск, поданный в апелляционный суд США по округу Колумбия, оспаривает нарушение конституционных гарантий, а также "незаконное политическое влияние", а также просит суд отменить решение Байдена. Второй иск подан в окружной суд США по Западному округу Пенсильвании против руководства металлургических компаний Cleveland-Cliffs и USW за их "незаконные и скоординированные действия", направленные на предотвращение сделки.

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бизнес, мировая экономика, сша, москва, япония, джо байден, дональд трамп