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Экс-глава ФБР объяснил, зачем выложил фото с якобы угрозой Трампу
Экс-глава ФБР объяснил, зачем выложил фото с якобы угрозой Трампу - 20.05.2025, ПРАЙМ
Экс-глава ФБР объяснил, зачем выложил фото с якобы угрозой Трампу
Бывший директор ФБР Джеймс Коми рассказал, что выложил в соцсетях фотографию с обнаруженным на пляже числом 8647, в котором многие усмотрели угрозу в адрес... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T11:16+0300
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Бывший директор ФБР Джеймс Коми рассказал, что выложил в соцсетях фотографию с обнаруженным на пляже числом 8647, в котором многие усмотрели угрозу в адрес президента США Дональда Трампа, по совету жены, которая рассказала, что во время ее работы официанткой это означало "убрать что-то из меню". Ранее Трамп и его сын Дональд Трамп-младший выступили с утверждением, что запечатленное Коми число 8647 является зашифрованной угрозой убийством американскому лидеру. Впоследствии Коми был вызван на допрос Секретной службой США, а директор нацразведки страны Тулси Габбард заявила, что Коми следует "посадить за решетку". Как заявил Коми в интервью телеканалу MSNBC, прогуливаясь вместе с женой по пляжу, они увидели выложенное кем-то ракушками не песке число и начали обсуждать его значение. Он отметил, что посчитал увиденное число "политическим посланием", а его жена вспомнила, что во время работы официанткой число 86 означало "убрать что-то из меню", когда закончились ингредиенты. Сам же Коми, сославшись на американский сленг, вспомнил, что в его детстве это же число имело значение "покинуть место". "Она (жена) сказала, что мне следует сфотографировать (выложенное на песке число - ред.). Я так и сделал. И разместил фотографию на своей странице в Instagram (принадлежит Meta*, запрещена в РФ как экстремистская)", - заявил Коми в интервью телеканалу MSNBC. Коми признался, что, когда появилась информация о том, что это число может означать "призыв к убийству", сразу же удалил публикацию. Он отметил, что не хотел бы ассоциироваться с каким-либо видом насилия. Ранее Коми опубликовал фотографию песка с ракушками, выложенными в форме цифр 8647. Единой версии о значении последовательности нет. Однако, по одной из версий, цифры отражали стандартный размер могилы в США (8 футов в длину и 6 в глубину) и значили призыв убить кого-то, 47 - порядковый * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.номер нынешнего президента США.
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общество , сша, москва, коми, дональд трамп, тулси габбард
Политика, Общество , США, МОСКВА, КОМИ, Дональд Трамп, Тулси Габбард
Экс-глава ФБР объяснил, зачем выложил фото с якобы угрозой Трампу
Экс-глава ФБР заявил, что выложил фото с якобы угрозой Трампу по совету жены
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Бывший директор ФБР Джеймс Коми рассказал, что выложил в соцсетях фотографию с обнаруженным на пляже числом 8647, в котором многие усмотрели угрозу в адрес президента США Дональда Трампа, по совету жены, которая рассказала, что во время ее работы официанткой это означало "убрать что-то из меню".
Ранее Трамп и его сын Дональд Трамп-младший выступили с утверждением, что запечатленное Коми число 8647 является зашифрованной угрозой убийством американскому лидеру. Впоследствии Коми был вызван на допрос Секретной службой США, а директор нацразведки страны Тулси Габбард заявила, что Коми следует "посадить за решетку".
Как заявил Коми в интервью телеканалу MSNBC, прогуливаясь вместе с женой по пляжу, они увидели выложенное кем-то ракушками не песке число и начали обсуждать его значение. Он отметил, что посчитал увиденное число "политическим посланием", а его жена вспомнила, что во время работы официанткой число 86 означало "убрать что-то из меню", когда закончились ингредиенты. Сам же Коми, сославшись на американский сленг, вспомнил, что в его детстве это же число имело значение "покинуть место".
"Она (жена) сказала, что мне следует сфотографировать (выложенное на песке число - ред.). Я так и сделал. И разместил фотографию на своей странице в Instagram (принадлежит Meta*, запрещена в РФ как экстремистская)", - заявил Коми в интервью телеканалу MSNBC.
Коми признался, что, когда появилась информация о том, что это число может означать "призыв к убийству", сразу же удалил публикацию. Он отметил, что не хотел бы ассоциироваться с каким-либо видом насилия.
Ранее Коми опубликовал фотографию песка с ракушками, выложенными в форме цифр 8647. Единой версии о значении последовательности нет. Однако, по одной из версий, цифры отражали стандартный размер могилы в США (8 футов в длину и 6 в глубину) и значили призыв убить кого-то, 47 - порядковый
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.номер нынешнего президента США.
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