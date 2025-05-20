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"Медвежья услуга": в НАТО нашли способ ослабить ВСУ
"Медвежья услуга": в НАТО нашли способ ослабить ВСУ - 20.05.2025, ПРАЙМ
"Медвежья услуга": в НАТО нашли способ ослабить ВСУ
НАТО, переориентировав ВСУ на свои нормы, ослабила эффективность и обороноспособность украинской армии, заставив ее полагаться на зарубежные технологии вместо... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T08:44+0300
2025-05-20T08:44+0300
2025-05-20T08:56+0300
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. НАТО, переориентировав ВСУ на свои нормы, ослабила эффективность и обороноспособность украинской армии, заставив ее полагаться на зарубежные технологии вместо разработки собственных. Об этом пишет The National Interest."НАТО оказало Украине медвежью услугу, заставив ее стать миниатюрной европейской военной силой, зависящей от всех тех же технологических приспособлений", — сказано в тексте публикации.В издании также отметили, что такого рода решения со стороны западных союзников Киева привели к отсталости украинской армии.Ранее Минобороны России опубликовало информацию о взятии под контроль села Марьино в Сумской области и Новооленовка — в Донбассе.
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нато, всу
Спецоперация на Украине, НАТО, ВСУ
"Медвежья услуга": в НАТО нашли способ ослабить ВСУ
NI: НАТО, переориентировав ВСУ на свои нормы, ослабила армию Украины
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ.
НАТО, переориентировав ВСУ на свои нормы, ослабила эффективность и обороноспособность украинской армии, заставив ее полагаться на зарубежные технологии вместо разработки собственных. Об этом пишет The National Interest
.
"НАТО оказало Украине медвежью услугу, заставив ее стать миниатюрной европейской военной силой, зависящей от всех тех же технологических приспособлений", — сказано в тексте публикации.
В издании также отметили, что такого рода решения со стороны западных союзников Киева привели к отсталости украинской армии.
Ранее Минобороны России опубликовало информацию о взятии под контроль села Марьино в Сумской области и Новооленовка — в Донбассе.
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