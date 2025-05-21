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Эксперты оценили стоимость содержания Lada с пробегом
Эксперты оценили стоимость содержания Lada с пробегом - 21.05.2025, ПРАЙМ
Эксперты оценили стоимость содержания Lada с пробегом
Отечественные автомобили Lada с пробегом являются одними из самых дешевых в содержании машин на сегодняшний день - владельцы таких авто тратят 82 тысячи рублей... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T17:02+0300
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Отечественные автомобили Lada с пробегом являются одними из самых дешевых в содержании машин на сегодняшний день - владельцы таких авто тратят 82 тысячи рублей в год, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Авито Авто". "Эксперты "Авито Авто" проанализировали данные о стоимости владения автомобилями с пробегом в 2025 году... в разрезе марок выгоднее всего оказалось содержать автомобили Datsun и Fiat: средняя стоимость владения ими составила 76 тысяч рублей в год. Чуть больше тратят собственники машин марки Daewoo и Skoda – 81 тысячу рублей. Стоимость владения Lada оказалась немного больше и составила 82 тысячи рублей в год", - говорится в сообщении. В разрезе конкретных моделей наименьшая стоимость обслуживания оказалась у Kia Picanto - 69 тысяч рублей в год. Далее сразу три модели обходятся в 71 тысячу рублей - Chevrolet Spark, Skoda Fabia и Lada Granta Cross. Замыкает пятерку лидеров Fiat Albea - 73 тысячи рублей. При расчетах стоимости содержания эксперты за средний пробег приняли цифру в 13,7 тысячи километров в год. Стоимость топлива основана на данных Росстата, а расход - на технических характеристиках модели. Цена полиса ОСАГО принимается для водителей в возрасте 34 лет со стажем вождения 11 лет, а средняя стоимость техобслуживания - в соответствии с данными автотеки. "По данным опроса, проведенного при участии "Авито Авто", при выборе автомобиля решающими факторами для россиян являются его цена, пробег и комплектация. Однако стоимость владения – еще один из важнейших параметров, который необходимо учитывать", - рассказал директор направления "Автомобили с пробегом" в "Авито" Андрей Ковалев.
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бизнес, россия, fiat, daewoo, skoda, chevrolet, авто, lada
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Fiat, Daewoo, Skoda, Chevrolet, Авто, Lada
Эксперты оценили стоимость содержания Lada с пробегом
"Авито Авто": владельцы Lada с пробегом тратят 82 тысячи рублей в год
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Отечественные автомобили Lada с пробегом являются одними из самых дешевых в содержании машин на сегодняшний день - владельцы таких авто тратят 82 тысячи рублей в год, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Авито Авто".
"Эксперты "Авито Авто" проанализировали данные о стоимости владения автомобилями с пробегом в 2025 году... в разрезе марок выгоднее всего оказалось содержать автомобили Datsun и Fiat: средняя стоимость владения ими составила 76 тысяч рублей в год. Чуть больше тратят собственники машин марки Daewoo и Skoda – 81 тысячу рублей. Стоимость владения Lada оказалась немного больше и составила 82 тысячи рублей в год", - говорится в сообщении.
В разрезе конкретных моделей наименьшая стоимость обслуживания оказалась у Kia Picanto - 69 тысяч рублей в год. Далее сразу три модели обходятся в 71 тысячу рублей - Chevrolet Spark, Skoda Fabia и Lada Granta Cross. Замыкает пятерку лидеров Fiat Albea - 73 тысячи рублей.
При расчетах стоимости содержания эксперты за средний пробег приняли цифру в 13,7 тысячи километров в год. Стоимость топлива основана на данных Росстата, а расход - на технических характеристиках модели. Цена полиса ОСАГО принимается для водителей в возрасте 34 лет со стажем вождения 11 лет, а средняя стоимость техобслуживания - в соответствии с данными автотеки.
"По данным опроса, проведенного при участии "Авито Авто", при выборе автомобиля решающими факторами для россиян являются его цена, пробег и комплектация. Однако стоимость владения – еще один из важнейших параметров, который необходимо учитывать", - рассказал директор направления "Автомобили с пробегом" в "Авито" Андрей Ковалев.
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