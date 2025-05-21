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Продажи новых автомобилей Sollers в России снизились на 13%

Продажи новых автомобилей Sollers в России снизились на 13% - 21.05.2025, ПРАЙМ

Продажи новых автомобилей Sollers в России снизились на 13%

Продажи новых автомобилей российского бренда Sollers в РФ по итогам января-апреля 2025 года снизились на 13% в годовом выражении и составили 2,9 тысячи единиц,... | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T14:34+0300

2025-05-21T14:34+0300

2025-05-21T14:34+0300

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей российского бренда Sollers в РФ по итогам января-апреля 2025 года снизились на 13% в годовом выражении и составили 2,9 тысячи единиц, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "Если рассматривать продажи новых машин Sollers за четыре месяца нынешнего года, то за этот период их объем составил 2 906 экземпляров. И это на 13% меньше, чем в январе-апреле 2024", - говорится в сообщении. В апреле этого года в РФ было реализовано 720 новых автомобилей бренда, что на 31% меньше, чем годом ранее, уточнили в "Автостате". Чуть меньше половины от всех продаж апреля (48%) пришлось на машины семейства Atlant - суммарно продажи разных модификаций автомобиля составили 345 экземпляров. На втором месте расположился пикап Sollers ST6 в количестве 204 штук, а на третьем - малотоннажный грузовик Argo (144 штуки). Также в апреле был продан 21 пикап Sollers ST8, четыре фургона SF1 и два среднетоннажных грузовика TR80.

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бизнес, россия, рф, sollers, авто