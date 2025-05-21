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Продажи новых автомобилей Sollers в России снизились на 13% - 21.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250521/avtostat-857790573.html
Продажи новых автомобилей Sollers в России снизились на 13%
Продажи новых автомобилей Sollers в России снизились на 13% - 21.05.2025, ПРАЙМ
Продажи новых автомобилей Sollers в России снизились на 13%
Продажи новых автомобилей российского бренда Sollers в РФ по итогам января-апреля 2025 года снизились на 13% в годовом выражении и составили 2,9 тысячи единиц,... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T14:34+0300
2025-05-21T14:34+0300
экономика
бизнес
россия
рф
sollers
авто
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей российского бренда Sollers в РФ по итогам января-апреля 2025 года снизились на 13% в годовом выражении и составили 2,9 тысячи единиц, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "Если рассматривать продажи новых машин Sollers за четыре месяца нынешнего года, то за этот период их объем составил 2 906 экземпляров. И это на 13% меньше, чем в январе-апреле 2024", - говорится в сообщении. В апреле этого года в РФ было реализовано 720 новых автомобилей бренда, что на 31% меньше, чем годом ранее, уточнили в "Автостате". Чуть меньше половины от всех продаж апреля (48%) пришлось на машины семейства Atlant - суммарно продажи разных модификаций автомобиля составили 345 экземпляров. На втором месте расположился пикап Sollers ST6 в количестве 204 штук, а на третьем - малотоннажный грузовик Argo (144 штуки). Также в апреле был продан 21 пикап Sollers ST8, четыре фургона SF1 и два среднетоннажных грузовика TR80.
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бизнес, россия, рф, sollers, авто
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Sollers, Авто
14:34 21.05.2025
 
Продажи новых автомобилей Sollers в России снизились на 13%

"Автостат": продажи новых автомобилей Sollers в России снизились на 13%

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Sollers ST8
Автомобиль Sollers ST8 - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей российского бренда Sollers в РФ по итогам января-апреля 2025 года снизились на 13% в годовом выражении и составили 2,9 тысячи единиц, сообщило аналитическое агентство "Автостат".
"Если рассматривать продажи новых машин Sollers за четыре месяца нынешнего года, то за этот период их объем составил 2 906 экземпляров. И это на 13% меньше, чем в январе-апреле 2024", - говорится в сообщении.
В апреле этого года в РФ было реализовано 720 новых автомобилей бренда, что на 31% меньше, чем годом ранее, уточнили в "Автостате".
Чуть меньше половины от всех продаж апреля (48%) пришлось на машины семейства Atlant - суммарно продажи разных модификаций автомобиля составили 345 экземпляров. На втором месте расположился пикап Sollers ST6 в количестве 204 штук, а на третьем - малотоннажный грузовик Argo (144 штуки).
Также в апреле был продан 21 пикап Sollers ST8, четыре фургона SF1 и два среднетоннажных грузовика TR80.
Логотип российской автомобильной компании Соллерс. - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
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