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Россия обсудила с Бахрейном разведку и добычу нефти и газа на его шельфе

Россия обсудила с Бахрейном разведку и добычу нефти и газа на его шельфе - 21.05.2025, ПРАЙМ

Россия обсудила с Бахрейном разведку и добычу нефти и газа на его шельфе

Россия и Бахрейн обсудили условия поставок российских энергоносителей в Бахрейн, а также возможности совместной работы по геологоразведке и добыче нефти и газа... | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T22:56+0300

2025-05-21T22:56+0300

2025-05-21T22:56+0300

энергетика

нефть

россия

бахрейн

александр новак

опек

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Россия и Бахрейн обсудили условия поставок российских энергоносителей в Бахрейн, а также возможности совместной работы по геологоразведке и добыче нефти и газа на шельфе этой страны с участием российских компаний, сообщило правительство РФ. Вице-премьер РФ Александр Новак встретился с министром нефти и экологии Бахрейна Мохаммедом бен Мубараком бен Дейной. "На повестку переговоров были вынесены условия поставок российских энергоносителей в Бахрейн, а также возможности совместной работы по геологоразведке и добыче нефти и газа на шельфе Бахрейна с участием российских компаний", - говорится в релизе кабмина по итогам встречи. Также стороны обсудили сотрудничество в рамках сделки ОПЕК+ как гарантию обеспечения стабильности и предсказуемости мирового нефтяного рынка и договорились в дальнейшем координировать взаимодействие в этой сфере. "Принимаемые странами-участниками решения направлены на балансировку рынка нефти в условиях экономических вызовов", - отметили в правительстве. Новак добавил, что в сентябре этого года будет 35-я годовщина установления дипломатических отношений между двумя странами. "За это время было сделано немало для расширения торгово-экономического, финансово-инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества. За первые три месяца 2025 года объемы взаимной торговли выросли на 14,9% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Одной из ближайших задач должен стать вывод показателей товарооборота двух стран на новый уровень", – сказал Новак, слова которого процитированы на сайте правительства.

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нефть, россия, бахрейн, александр новак, опек