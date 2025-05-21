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Россия обсудила с Бахрейном разведку и добычу нефти и газа на его шельфе - 21.05.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Россия обсудила с Бахрейном разведку и добычу нефти и газа на его шельфе
Россия обсудила с Бахрейном разведку и добычу нефти и газа на его шельфе - 21.05.2025, ПРАЙМ
Россия обсудила с Бахрейном разведку и добычу нефти и газа на его шельфе
Россия и Бахрейн обсудили условия поставок российских энергоносителей в Бахрейн, а также возможности совместной работы по геологоразведке и добыче нефти и газа... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T22:56+0300
2025-05-21T22:56+0300
энергетика
нефть
россия
бахрейн
александр новак
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Россия и Бахрейн обсудили условия поставок российских энергоносителей в Бахрейн, а также возможности совместной работы по геологоразведке и добыче нефти и газа на шельфе этой страны с участием российских компаний, сообщило правительство РФ. Вице-премьер РФ Александр Новак встретился с министром нефти и экологии Бахрейна Мохаммедом бен Мубараком бен Дейной. "На повестку переговоров были вынесены условия поставок российских энергоносителей в Бахрейн, а также возможности совместной работы по геологоразведке и добыче нефти и газа на шельфе Бахрейна с участием российских компаний", - говорится в релизе кабмина по итогам встречи. Также стороны обсудили сотрудничество в рамках сделки ОПЕК+ как гарантию обеспечения стабильности и предсказуемости мирового нефтяного рынка и договорились в дальнейшем координировать взаимодействие в этой сфере. "Принимаемые странами-участниками решения направлены на балансировку рынка нефти в условиях экономических вызовов", - отметили в правительстве. Новак добавил, что в сентябре этого года будет 35-я годовщина установления дипломатических отношений между двумя странами. "За это время было сделано немало для расширения торгово-экономического, финансово-инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества. За первые три месяца 2025 года объемы взаимной торговли выросли на 14,9% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Одной из ближайших задач должен стать вывод показателей товарооборота двух стран на новый уровень", – сказал Новак, слова которого процитированы на сайте правительства.
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нефть, россия, бахрейн, александр новак, опек
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, БАХРЕЙН, Александр Новак, ОПЕК
22:56 21.05.2025
 
Россия обсудила с Бахрейном разведку и добычу нефти и газа на его шельфе

Москва и Манама обсудили разведку и добычу нефти и газа на шельфе Бахрейна

#Бахрейн
#Бахрейн
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Россия и Бахрейн обсудили условия поставок российских энергоносителей в Бахрейн, а также возможности совместной работы по геологоразведке и добыче нефти и газа на шельфе этой страны с участием российских компаний, сообщило правительство РФ.
Вице-премьер РФ Александр Новак встретился с министром нефти и экологии Бахрейна Мохаммедом бен Мубараком бен Дейной.
"На повестку переговоров были вынесены условия поставок российских энергоносителей в Бахрейн, а также возможности совместной работы по геологоразведке и добыче нефти и газа на шельфе Бахрейна с участием российских компаний", - говорится в релизе кабмина по итогам встречи.
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Также стороны обсудили сотрудничество в рамках сделки ОПЕК+ как гарантию обеспечения стабильности и предсказуемости мирового нефтяного рынка и договорились в дальнейшем координировать взаимодействие в этой сфере. "Принимаемые странами-участниками решения направлены на балансировку рынка нефти в условиях экономических вызовов", - отметили в правительстве.
Новак добавил, что в сентябре этого года будет 35-я годовщина установления дипломатических отношений между двумя странами.
"За это время было сделано немало для расширения торгово-экономического, финансово-инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества. За первые три месяца 2025 года объемы взаимной торговли выросли на 14,9% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Одной из ближайших задач должен стать вывод показателей товарооборота двух стран на новый уровень", – сказал Новак, слова которого процитированы на сайте правительства.
 
ЭнергетикаНефтьРОССИЯБАХРЕЙНАлександр НовакОПЕК
 
 
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