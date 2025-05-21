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ФАС "заморозит" перекрестное субсидирование в электроэнергетике в этом году

ФАС "заморозит" перекрестное субсидирование в электроэнергетике в этом году - 21.05.2025, ПРАЙМ

ФАС "заморозит" перекрестное субсидирование в электроэнергетике в этом году

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ планирует добиться "заморозки" перекрестного субсидирования (процесса, когда бизнес платит за электроэнергию по... | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T18:06+0300

2025-05-21T18:06+0300

2025-05-21T18:06+0300

энергетика

россия

электроэнергия

фас рф

субсидии

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ планирует добиться "заморозки" перекрестного субсидирования (процесса, когда бизнес платит за электроэнергию по повышенным тарифам, чтобы население платило меньше) в электроэнергетике в этом году на достигнутых уровнях, сообщил начальник управления регулирования электроэнергетики ФАС Дмитрий Васильев. "Мы поставили себе задачу в этом году "перекрестку" (перекрестное субсидирование - ред.) "заморозить", она до этого у нас росла темпами достаточно высокими, составила 239 миллиардов рублей, дифтарифы (дифференцированные тарифы на электроэнергию - ред.) дали свой хороший эффект в 32 миллиардов рублей", - сказал он в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме. "Но нужно теперь уже принимать решение о заморозке, это означает, что во всех регионах... нужно будет точно подумать на предмет значения этих диапазонов, чтобы за "перекрестку" уже не выходить относительно той величины, которая сегодня сложилась в соответствующем регионе", - добавил он. Он добавил, что с помощью решения проблемы перекрестного субсидирования можно создать источник для модернизации электросетевой отрасли. Тем временем с 1 января начали действовать разработанные ФАС пороговые значения объемов потребления электроэнергии для каждого тарифа. Дифференцированные тарифы введены в субъектах РФ, где есть превышения предельно допустимых уровней перекрестного субсидирования. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

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россия, электроэнергия, фас рф, субсидии