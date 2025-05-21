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Госдума ратифицировала соглашение о строительстве трубопровода в Конго - 21.05.2025, ПРАЙМ
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Госдума ратифицировала соглашение о строительстве трубопровода в Конго
Госдума ратифицировала соглашение о строительстве трубопровода в Конго - 21.05.2025, ПРАЙМ
Госдума ратифицировала соглашение о строительстве трубопровода в Конго
Госдума приняла закон о ратификации межправительственного соглашения о сотрудничестве России и Конго в сфере строительства нефтепродуктопровода "Пуэнт-Нуар -... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T15:39+0300
2025-05-21T15:39+0300
энергетика
нефть
россия
конго
госдума
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Госдума приняла закон о ратификации межправительственного соглашения о сотрудничестве России и Конго в сфере строительства нефтепродуктопровода "Пуэнт-Нуар - Лутете - Малуко-Трешо" на территории республики. Соглашение подписано в Москве 28 сентября 2024 года в целях создания благоприятных условий для проекта. Уполномоченными организациями, ответственными за реализацию проекта, являются ООО "Закнефтегазстрой-Прометей" и Национальная нефтяная компания Конго (Societe Nationale des Petroles du Congo, SNPC). Они создадут совместное предприятие (СП), в котором доля ООО "Закнефтегазстрой-Прометей" и аффилированных с ней организаций составит 90%, а SNPC - 10%. Компетентные органы Конго должны заключить с СП концессионное соглашение о строительстве и эксплуатации трубопровода на срок не менее 25 лет с гарантированным тарифом на перекачку, который обеспечит загрузку трубопровода и возврат инвестиций. По истечении срока действия соглашения трубопровод будет передан конголезской стороне. Для строительства трубопровода совместное предприятие заключит с ООО "Закнефтегазстрой-Прометей" ЕРС-контракт (Engineering - Procurement - Construction, проектирование - поставка - строительство). Для его исполнения разрешается привлекать подрядные организации, при этом приоритет будет отдаваться компаниям, зарегистрированным в Конго или России. Конголезская сторона предоставит участникам проекта налоговые льготы и гарантирует полное возмещение всех прямых убытков в отношении любой инвестиции, связанной с его реализацией на территории республики, в том числе возникших в результате вооруженных конфликтов, террористических актов и иных аналогичных событий. Соглашение вступает в силу с даты получения последнего уведомления о выполнении сторонами необходимых внутригосударственных процедур и действует в течение 30 лет. По окончании этого срока соглашение автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит о намерении прекратить его действие. Такое заявление должно быть сделано не менее чем за год до истечения первоначального или любого последующего периода действия соглашения.
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нефть, россия, конго, госдума
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, Конго, Госдума
15:39 21.05.2025
 
Госдума ратифицировала соглашение о строительстве трубопровода в Конго

ГД ратифицировала соглашение о сотрудничестве России и Конго по нефтепроводу

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Госдума приняла закон о ратификации межправительственного соглашения о сотрудничестве России и Конго в сфере строительства нефтепродуктопровода "Пуэнт-Нуар - Лутете - Малуко-Трешо" на территории республики.
Соглашение подписано в Москве 28 сентября 2024 года в целях создания благоприятных условий для проекта. Уполномоченными организациями, ответственными за реализацию проекта, являются ООО "Закнефтегазстрой-Прометей" и Национальная нефтяная компания Конго (Societe Nationale des Petroles du Congo, SNPC).
Они создадут совместное предприятие (СП), в котором доля ООО "Закнефтегазстрой-Прометей" и аффилированных с ней организаций составит 90%, а SNPC - 10%. Компетентные органы Конго должны заключить с СП концессионное соглашение о строительстве и эксплуатации трубопровода на срок не менее 25 лет с гарантированным тарифом на перекачку, который обеспечит загрузку трубопровода и возврат инвестиций. По истечении срока действия соглашения трубопровод будет передан конголезской стороне.
Для строительства трубопровода совместное предприятие заключит с ООО "Закнефтегазстрой-Прометей" ЕРС-контракт (Engineering - Procurement - Construction, проектирование - поставка - строительство). Для его исполнения разрешается привлекать подрядные организации, при этом приоритет будет отдаваться компаниям, зарегистрированным в Конго или России.
Конголезская сторона предоставит участникам проекта налоговые льготы и гарантирует полное возмещение всех прямых убытков в отношении любой инвестиции, связанной с его реализацией на территории республики, в том числе возникших в результате вооруженных конфликтов, террористических актов и иных аналогичных событий.
Соглашение вступает в силу с даты получения последнего уведомления о выполнении сторонами необходимых внутригосударственных процедур и действует в течение 30 лет. По окончании этого срока соглашение автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит о намерении прекратить его действие. Такое заявление должно быть сделано не менее чем за год до истечения первоначального или любого последующего периода действия соглашения.
Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
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