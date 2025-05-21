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Госдума ратифицировала соглашение о строительстве трубопровода в Конго

Госдума ратифицировала соглашение о строительстве трубопровода в Конго - 21.05.2025, ПРАЙМ

Госдума ратифицировала соглашение о строительстве трубопровода в Конго

Госдума приняла закон о ратификации межправительственного соглашения о сотрудничестве России и Конго в сфере строительства нефтепродуктопровода "Пуэнт-Нуар -... | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T15:39+0300

2025-05-21T15:39+0300

2025-05-21T15:39+0300

энергетика

нефть

россия

конго

госдума

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Госдума приняла закон о ратификации межправительственного соглашения о сотрудничестве России и Конго в сфере строительства нефтепродуктопровода "Пуэнт-Нуар - Лутете - Малуко-Трешо" на территории республики. Соглашение подписано в Москве 28 сентября 2024 года в целях создания благоприятных условий для проекта. Уполномоченными организациями, ответственными за реализацию проекта, являются ООО "Закнефтегазстрой-Прометей" и Национальная нефтяная компания Конго (Societe Nationale des Petroles du Congo, SNPC). Они создадут совместное предприятие (СП), в котором доля ООО "Закнефтегазстрой-Прометей" и аффилированных с ней организаций составит 90%, а SNPC - 10%. Компетентные органы Конго должны заключить с СП концессионное соглашение о строительстве и эксплуатации трубопровода на срок не менее 25 лет с гарантированным тарифом на перекачку, который обеспечит загрузку трубопровода и возврат инвестиций. По истечении срока действия соглашения трубопровод будет передан конголезской стороне. Для строительства трубопровода совместное предприятие заключит с ООО "Закнефтегазстрой-Прометей" ЕРС-контракт (Engineering - Procurement - Construction, проектирование - поставка - строительство). Для его исполнения разрешается привлекать подрядные организации, при этом приоритет будет отдаваться компаниям, зарегистрированным в Конго или России. Конголезская сторона предоставит участникам проекта налоговые льготы и гарантирует полное возмещение всех прямых убытков в отношении любой инвестиции, связанной с его реализацией на территории республики, в том числе возникших в результате вооруженных конфликтов, террористических актов и иных аналогичных событий. Соглашение вступает в силу с даты получения последнего уведомления о выполнении сторонами необходимых внутригосударственных процедур и действует в течение 30 лет. По окончании этого срока соглашение автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит о намерении прекратить его действие. Такое заявление должно быть сделано не менее чем за год до истечения первоначального или любого последующего периода действия соглашения.

https://1prime.ru/20250507/kongo-857381569.html

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нефть, россия, конго, госдума