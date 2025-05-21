https://1prime.ru/20250521/inflyatsiya-857801261.html

МЭР РФ сообщил о падении инфляции ниже двузначных значений, до 9,9%

МЭР РФ сообщил о падении инфляции ниже двузначных значений, до 9,9% - 21.05.2025, ПРАЙМ

МЭР РФ сообщил о падении инфляции ниже двузначных значений, до 9,9%

Инфляция в России на 19 мая замедлилась до 9,9% в годовом выражении с 10% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T19:16+0300

2025-05-21T19:16+0300

2025-05-21T19:16+0300

экономика

россия

инфляция в россии

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Инфляция в России на 19 мая замедлилась до 9,9% в годовом выражении с 10% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Последний раз в России инфляция в годовом выражении была ниже 10% на 10 февраля - 9,99%. Министерство в документе указывает, что инфляция год к году уточнена с учетом выхода 16 мая отчетных данных Росстата за апрель - на 12 мая она составила 10% в годовом выражении, на 5 мая – 10,12% (против 10,09% и 10,21% соответственно). Как отмечает министерство, в сегменте продовольственных товаров на неделе с 13 по 19 мая цены выросли на 0,03%. При этом плодоовощная продукция подешевела на 1,1%, а продукты за исключением плодов и овощей прибавили за неделю в среднем 0,1%. В сегменте непродовольственных товаров цены за неделю выросли на 0,1%. Что касается услуг (туристических, регулируемых и бытовых), они также подорожали на 0,1%.

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