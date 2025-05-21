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"Казмунайгаз" планирует сформировать запас нефтепродуктов на ПНХЗ
"Казмунайгаз" планирует сформировать запас нефтепродуктов на ПНХЗ - 21.05.2025, ПРАЙМ
"Казмунайгаз" планирует сформировать запас нефтепродуктов на ПНХЗ
Планово-предупредительные работы пройдут на Павлодарском нефтехимическом заводе (ПНХЗ, "дочка" "Казмунайгаза") на северо-востоке Казахстана с 18 июня по 17... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T07:46+0300
2025-05-21T07:46+0300
2025-05-21T07:46+0300
энергетика
нефть
экономика
казахстан
алма-ата
казмунайгаз
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АЛМА-АТА, 21 мая - ПРАЙМ. Планово-предупредительные работы пройдут на Павлодарском нефтехимическом заводе (ПНХЗ, "дочка" "Казмунайгаза") на северо-востоке Казахстана с 18 июня по 17 июля, в связи с чем начато формирование достаточного запаса нефтепродуктов по всей линейке для равномерной отгрузки на внутренний рынок, сообщает пресс-служба национального оператора нефтегазовой отрасли республики "Казмунайгаз".
"Павлодарский нефтехимический завод (ПНХЗ, дочернее предприятие АО НК "Казмунайгаз") планирует проведение планово-предупредительных работ (ППР) с 18 июня по 17 июля текущего года. В рамках ППР запланированы обязательные технические освидетельствования и экспертизы для оборудования, работающего под давлением (более 110 единиц), а также для технологических трубопроводов (более 930 единиц)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале нацкомпании.
Сообщается, что работы будут проводиться в соответствии с графиком, утвержденным на 2025 год министерством энергетики Казахстана. К ним привлекут более 1100 человек и 107 единиц спецтехники подрядных организаций.
"С целью поддержания стабильности на внутреннем рынке ГСМ (горюче-смазочных материалов) и обеспечения отгрузки нефтепродуктов в период ППР, ПНХЗ планирует накопить следующий запас товарной продукции: бензина - 50 000 тонн, дизельного топлива - 25 000 тонн, авиакеросина - 7 000 тонн и затем равномерно отгружать нефтепродукты на внутренний рынок согласно графику поставок минэнерго", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на период проведения планово-предупредительного ремонта на ПНХЗ два других казахстанских нефтеперерабатывающих завода "Казмунайгаза" - Атырауский и Шымкентский - продолжат производство нефтепродуктов в штатном режиме.
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нефть, казахстан, алма-ата, казмунайгаз
Энергетика, Нефть, Экономика, КАЗАХСТАН, АЛМА-АТА, Казмунайгаз
"Казмунайгаз" планирует сформировать запас нефтепродуктов на ПНХЗ
"Казмунайгаз": на Павлодарском НПЗ начнут формировать запас нефтепродуктов
АЛМА-АТА, 21 мая - ПРАЙМ. Планово-предупредительные работы пройдут на Павлодарском нефтехимическом заводе (ПНХЗ, "дочка" "Казмунайгаза") на северо-востоке Казахстана с 18 июня по 17 июля, в связи с чем начато формирование достаточного запаса нефтепродуктов по всей линейке для равномерной отгрузки на внутренний рынок, сообщает пресс-служба национального оператора нефтегазовой отрасли республики "Казмунайгаз".
"Павлодарский нефтехимический завод (ПНХЗ, дочернее предприятие АО НК "Казмунайгаз") планирует проведение планово-предупредительных работ (ППР) с 18 июня по 17 июля текущего года. В рамках ППР запланированы обязательные технические освидетельствования и экспертизы для оборудования, работающего под давлением (более 110 единиц), а также для технологических трубопроводов (более 930 единиц)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале нацкомпании.
Сообщается, что работы будут проводиться в соответствии с графиком, утвержденным на 2025 год министерством энергетики Казахстана. К ним привлекут более 1100 человек и 107 единиц спецтехники подрядных организаций.
"С целью поддержания стабильности на внутреннем рынке ГСМ (горюче-смазочных материалов) и обеспечения отгрузки нефтепродуктов в период ППР, ПНХЗ планирует накопить следующий запас товарной продукции: бензина - 50 000 тонн, дизельного топлива - 25 000 тонн, авиакеросина - 7 000 тонн и затем равномерно отгружать нефтепродукты на внутренний рынок согласно графику поставок минэнерго", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на период проведения планово-предупредительного ремонта на ПНХЗ два других казахстанских нефтеперерабатывающих завода "Казмунайгаза" - Атырауский и Шымкентский - продолжат производство нефтепродуктов в штатном режиме.