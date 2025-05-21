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Мировые цены на нефть растут более чем на 1,5% - 21.05.2025, ПРАЙМ
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Мировые цены на нефть растут более чем на 1,5%
Мировые цены на нефть растут более чем на 1,5% - 21.05.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть растут более чем на 1,5%
Мировые цены на нефть растут в среду утром более чем на 1,5% на опасениях вокруг геополитической ситуации на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов. | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T08:26+0300
2025-05-21T08:26+0300
энергетика
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в среду утром более чем на 1,5% на опасениях вокруг геополитической ситуации на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.14 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 1,59%, до 66,42 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 1,71%, до 63,09 доллара. Инвесторы оценивают геополитические новости, которые могут оказать впоследствии влияние на поставки сырьевых товаров, в том числе нефти. Ранее в среду телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников передал, что США получили разведданные о возможной подготовке Израиля к ударам по ядерным объектам Ирана. Как подчеркивают источники телеканала, все еще неясно, приняло ли руководство Израиля окончательное решение об ударах. Кроме того, в ночь на среду Американский институт нефти (API) представил свою оценку объема запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 16 мая выросли на 2,499 миллиона баррелей. Тем не менее официальные данные о коммерческих запасах нефти в стране управление энергетической информации минэнерго США сообщит позже в среду. Ожидается, что за неделю по 16 мая показатель сократился на 1,9 миллиона баррелей – до 439,9 миллиона.
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нефть, торги, сша, израиль, cnn
Энергетика, Нефть, Торги, США, ИЗРАИЛЬ, CNN
08:26 21.05.2025
 
Мировые цены на нефть растут более чем на 1,5%

Нефть дорожает более чем на 1,5% на опасениях из-за ситуации на Ближнем Востоке

© Сергей ЗахаровНефть, добыча
Нефть, добыча
© Сергей Захаров
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в среду утром более чем на 1,5% на опасениях вокруг геополитической ситуации на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.14 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 1,59%, до 66,42 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 1,71%, до 63,09 доллара.
Инвесторы оценивают геополитические новости, которые могут оказать впоследствии влияние на поставки сырьевых товаров, в том числе нефти. Ранее в среду телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников передал, что США получили разведданные о возможной подготовке Израиля к ударам по ядерным объектам Ирана. Как подчеркивают источники телеканала, все еще неясно, приняло ли руководство Израиля окончательное решение об ударах.
Кроме того, в ночь на среду Американский институт нефти (API) представил свою оценку объема запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 16 мая выросли на 2,499 миллиона баррелей.
Тем не менее официальные данные о коммерческих запасах нефти в стране управление энергетической информации минэнерго США сообщит позже в среду. Ожидается, что за неделю по 16 мая показатель сократился на 1,9 миллиона баррелей – до 439,9 миллиона.
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
Нефть дешевеет во вторник на сохраняющемся профиците сырья на рынке
Вчера, 17:42
 
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