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Минприроды рассказало о рентабельности запасов нефти в России - 21.05.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Минприроды рассказало о рентабельности запасов нефти в России
Минприроды рассказало о рентабельности запасов нефти в России - 21.05.2025, ПРАЙМ
Минприроды рассказало о рентабельности запасов нефти в России
Лишь 13 миллиардов из 31 миллиарда тонн запасов нефти в России рентабельны, большая их часть - трудноизвлекаемые, а всего запасов при текущей добыче хватит на... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T13:21+0300
2025-05-21T13:21+0300
энергетика
нефть
россия
москва
александр козлов
минприроды
госдума
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Лишь 13 миллиардов из 31 миллиарда тонн запасов нефти в России рентабельны, большая их часть - трудноизвлекаемые, а всего запасов при текущей добыче хватит на 26 лет, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов. По словам Козлова, в России сейчас 31 миллиард тонн запасов нефти и 95 миллиардов тонн ее ресурсов. Их отличие в том, что ресурсы надо еще подготовить за счет геологоразведки – как государством, так и компаниями, и только потом перевести их в запасы. "Из 31 миллиарда тонн запасов рентабельных – 13 миллиардов тонн. При текущей добыче (516 миллионов тонн в год - ред.) их хватит на 26 лет. Из этих запасов значительная часть – это трудноизвлекаемые запасы, на которые были вовремя даны налоговые льготы, что позволило сделать их добычу рентабельной", - рассказал Козлов в ходе правительственного часа в Госдуме. Добыча нефти с конденсатом в России по итогам 2024 года составила 516,1 миллиона тонн. По прогнозу Минэкономразвития, в 2025 году добыча снизится на символические 0,02% - до 516 миллионов тонн. В 2026 году она подрастет до 525,2 миллиона, в 2027 году - до 532,6 миллиона, а в 2028 году - до 540 миллионов тонн.
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нефть, россия, москва, александр козлов, минприроды, госдума
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, МОСКВА, Александр Козлов, Минприроды, Госдума
13:21 21.05.2025
 
Минприроды рассказало о рентабельности запасов нефти в России

Козлов: лишь 13 миллиардов тонн запасов нефти в России рентабельны

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Лишь 13 миллиардов из 31 миллиарда тонн запасов нефти в России рентабельны, большая их часть - трудноизвлекаемые, а всего запасов при текущей добыче хватит на 26 лет, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов.
По словам Козлова, в России сейчас 31 миллиард тонн запасов нефти и 95 миллиардов тонн ее ресурсов. Их отличие в том, что ресурсы надо еще подготовить за счет геологоразведки – как государством, так и компаниями, и только потом перевести их в запасы.
"Из 31 миллиарда тонн запасов рентабельных – 13 миллиардов тонн. При текущей добыче (516 миллионов тонн в год - ред.) их хватит на 26 лет. Из этих запасов значительная часть – это трудноизвлекаемые запасы, на которые были вовремя даны налоговые льготы, что позволило сделать их добычу рентабельной", - рассказал Козлов в ходе правительственного часа в Госдуме.
Добыча нефти с конденсатом в России по итогам 2024 года составила 516,1 миллиона тонн. По прогнозу Минэкономразвития, в 2025 году добыча снизится на символические 0,02% - до 516 миллионов тонн. В 2026 году она подрастет до 525,2 миллиона, в 2027 году - до 532,6 миллиона, а в 2028 году - до 540 миллионов тонн.
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ЭнергетикаНефтьРОССИЯМОСКВААлександр КозловМинприродыГосдума
 
 
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