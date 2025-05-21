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Стоимость нефти растет на фоне рисков со стороны Ближнего Востока

Стоимость нефти растет на фоне рисков со стороны Ближнего Востока - 21.05.2025, ПРАЙМ

Стоимость нефти растет на фоне рисков со стороны Ближнего Востока

Мировые цены на нефть растут в среду днем на опасениях вокруг геополитической ситуации на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов. | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T14:49+0300

2025-05-21T14:49+0300

2025-05-21T14:49+0300

энергетика

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в среду днем на опасениях вокруг геополитической ситуации на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.38 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 0,69%, до 65,83 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,77%, до 62,51 доллара. Инвесторы оценивают геополитические новости, которые могут оказать впоследствии влияние на поставки сырьевых товаров, в том числе нефти. Ранее в среду телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников передал, что США получили разведданные о возможной подготовке Израиля к ударам по ядерным объектам Ирана. Как подчеркивают источники телеканала, все еще неясно, приняло ли руководство Израиля окончательное решение об ударах. "Большинство профессиональных инвесторов все еще довольно осторожны, и я думаю, что это правильно, учитывая экономические перспективы и неопределенность политики, которая очень высока", - прокомментировал агентству Блумберг старший глобальный стратег HSBC Asset Management в Гонконге Джо Литтл (Joe Little). Позднее в среду минэнерго США опубликует данные о запасах нефти в стране. Аналитики предполагают, что за неделю по 16 мая коммерческие запасы нефти в Штатах снизились на 1,9 миллиона баррелей после роста на 3,5 миллиона неделей ранее. При этом Американский институт нефти (API) в ночь на среду опубликовал свою оценку, согласно которой коммерческие запасы нефти в США за неделю выросли на 2,5 миллиона баррелей.

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нефть, торги, сша, израиль, cnn