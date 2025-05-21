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В Минфине допустили обновление прогноза цены на нефть на 2026 год

В Минфине допустили обновление прогноза цены на нефть на 2026 год - 21.05.2025, ПРАЙМ

В Минфине допустили обновление прогноза цены на нефть на 2026 год

Российские власти могут обновить прогноз цены на нефть на следующий год, но не раньше, чем во втором полугодии этого года, после того как прояснятся тенденции... | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T16:47+0300

2025-05-21T16:47+0300

2025-05-21T16:47+0300

экономика

нефть

минфин

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Российские власти могут обновить прогноз цены на нефть на следующий год, но не раньше, чем во втором полугодии этого года, после того как прояснятся тенденции на мировом нефтяном рынке, заявила в Госдуме первый замминистра финансов Ирина Окладникова. Отвечая на вопрос депутатов о том, какой в 2026 году будет прогноз цены нефти, она сказала: "У нас скорректирован прогноз на 2025 год. На 2026 год мы пока не корректировали. Потому что у нас нет пока прогноза. Прогноз Минэкономразвития на очередной год составляется хотя бы по итогам факта первого полугодия текущего года и тех мировых тенденций, которые есть, с учетом решений ОПЕК и так далее". "Поэтому пока у нас и в Минэке такой прогнозной информации нет, понятно, что мы рассматриваем разные сценарии. Но пока ни на одном из сценариев мы не остановились и ждем тех решений, которые могут быть в мировых тенденциях", - добавила Окладникова. Цены на нефть в мире в апреле-мае текущего года заметно падали, опускаясь ниже 60 долларов за баррель. По мнению экспертов, падение цен во многом было связано с тарифными войнами США. В конце мая котировки немного подросли - почти до 66 долларов, оставаясь волатильными. В то же время в апреле средняя цена российской экспортной марки Urals, которая используется для налогообложения нефтяной отрасли, по последним данным Минэкономразвития составила 54,76 доллара за баррель. Минэкономразвития в апреле представило макропрогноз, согласно которому ожидает среднюю цену нефти марки Urals для налогообложения в текущем году на уровне 56 долларов за баррель. В прошлом прогнозе, в сентябре 2024 года, ожидалась цена в 69,7 доллара. Цена на Urals в последующие три года, по прогнозу министерства, будет расти – до 61 доллара за баррель в 2026 году, 63 долларов за баррель в 2027 году и до 65 долларов за баррель в 2028 году. Одновременно с этим в апреле министерство значительно снизило свой прогноз средней цены нефти марки Brent – с 81,7 доллара за баррель до 68 долларов в текущем году. В 2026-2028 годах ведомство ждет, что ее цена в среднем ежегодно будет находиться на уровне 72 доллара за баррель (в прежнем прогнозе - 77 и 74,5 доллара за баррель в среднем в 2026 и 2027 годах соответственно).

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нефть, минфин