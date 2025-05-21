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Добыча нефти в США за неделю незначительно выросла

Добыча нефти в США за неделю незначительно выросла - 21.05.2025, ПРАЙМ

Добыча нефти в США за неделю незначительно выросла

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 16 мая, незначительно выросла - на 5 тысяч баррелей в сутки, до 13,392 миллиона баррелей в день, следует из... | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T17:39+0300

2025-05-21T17:39+0300

2025-05-21T17:39+0300

энергетика

нефть

сша

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 16 мая, незначительно выросла - на 5 тысяч баррелей в сутки, до 13,392 миллиона баррелей в день, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,403 миллиона баррелей в сутки, также говорится в обзоре. Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в феврале добыча нефти в США составила 13,159 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в марте показатель составил 13,23 миллиона баррелей в сутки, в апреле - 13,33 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 13,21 миллиона баррелей в сутки. Минэнерго США 6 мая понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 90 тысяч баррелей в день - до 13,42 миллиона баррелей в день, на 2026 год - на 70 тысяч баррелей в день, до 13,49 миллиона баррелей в день.

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нефть, сша