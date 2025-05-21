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Нефть начала дешеветь - 21.05.2025, ПРАЙМ
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Нефть начала дешеветь
Нефть начала дешеветь - 21.05.2025, ПРАЙМ
Нефть начала дешеветь
Мировые цены на нефть в среду вечером перешли к снижению после публикации еженедельной статистики о запасах сырья в США, свидетельствуют данные торгов. | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T19:51+0300
2025-05-21T19:51+0300
энергетика
сша
иран
нефть
рынок
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером перешли к снижению после публикации еженедельной статистики о запасах сырья в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.37 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent уменьшалась на 0,58% - до 65 долларов за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,55%, до 61,9 доллара. До выхода данных министерства энергетики США сырье дорожало. В среду участники рынка могут оценивать официальные данные минэнерго США, которые продемонстрировали неожиданный рост коммерческих запасов сырья в стране - на 1,3 миллиона баррелей, или на 0,3% - до 443,2 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 16 мая. Аналитики, напротив, ожидали снижения показателя - на 1,85 миллиона баррелей. Ранее днем на рынке "черного золота" наблюдалась положительная динамика. Инвесторы оценивали риски со стороны событий на Ближнем Востоке, которые могут определять траекторию цен на нефть. Аналитики отмечают, что возможное сокращение поставок из Ирана способно привести к росту цен на сырье. "Если убрать миллион баррелей в день из Ирана, это может дать прирост цены на нефть примерно на 8 долларов за баррель", - заявила агентству Блумберг аналитик Goldman Саманта Дарт (Samantha Dart).
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сша, иран, нефть, рынок
Энергетика, США, ИРАН, Нефть, Рынок
19:51 21.05.2025
 
Нефть начала дешеветь

Цены на нефть перешли к снижению после выхода данных о запасах в США

© Unsplash/Maksym KaharlytskyiНефтепереработка
Нефтепереработка
© Unsplash/Maksym Kaharlytskyi
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером перешли к снижению после публикации еженедельной статистики о запасах сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.37 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent уменьшалась на 0,58% - до 65 долларов за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,55%, до 61,9 доллара. До выхода данных министерства энергетики США сырье дорожало.
В среду участники рынка могут оценивать официальные данные минэнерго США, которые продемонстрировали неожиданный рост коммерческих запасов сырья в стране - на 1,3 миллиона баррелей, или на 0,3% - до 443,2 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 16 мая. Аналитики, напротив, ожидали снижения показателя - на 1,85 миллиона баррелей.
Нефтяные насосы - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
Добыча нефти в США за неделю незначительно выросла
17:39
Ранее днем на рынке "черного золота" наблюдалась положительная динамика. Инвесторы оценивали риски со стороны событий на Ближнем Востоке, которые могут определять траекторию цен на нефть. Аналитики отмечают, что возможное сокращение поставок из Ирана способно привести к росту цен на сырье.
"Если убрать миллион баррелей в день из Ирана, это может дать прирост цены на нефть примерно на 8 долларов за баррель", - заявила агентству Блумберг аналитик Goldman Саманта Дарт (Samantha Dart).
 
ЭнергетикаСШАИРАННефтьРынок
 
 
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