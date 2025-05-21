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Нефть начала дешеветь

Нефть начала дешеветь - 21.05.2025, ПРАЙМ

Нефть начала дешеветь

Мировые цены на нефть в среду вечером перешли к снижению после публикации еженедельной статистики о запасах сырья в США, свидетельствуют данные торгов. | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T19:51+0300

2025-05-21T19:51+0300

2025-05-21T19:51+0300

энергетика

сша

иран

нефть

рынок

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером перешли к снижению после публикации еженедельной статистики о запасах сырья в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.37 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent уменьшалась на 0,58% - до 65 долларов за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,55%, до 61,9 доллара. До выхода данных министерства энергетики США сырье дорожало. В среду участники рынка могут оценивать официальные данные минэнерго США, которые продемонстрировали неожиданный рост коммерческих запасов сырья в стране - на 1,3 миллиона баррелей, или на 0,3% - до 443,2 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 16 мая. Аналитики, напротив, ожидали снижения показателя - на 1,85 миллиона баррелей. Ранее днем на рынке "черного золота" наблюдалась положительная динамика. Инвесторы оценивали риски со стороны событий на Ближнем Востоке, которые могут определять траекторию цен на нефть. Аналитики отмечают, что возможное сокращение поставок из Ирана способно привести к росту цен на сырье. "Если убрать миллион баррелей в день из Ирана, это может дать прирост цены на нефть примерно на 8 долларов за баррель", - заявила агентству Блумберг аналитик Goldman Саманта Дарт (Samantha Dart).

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сша, иран, нефть, рынок