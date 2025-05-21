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На сайте ФССП появится реестр алиментщиков - 21.05.2025, ПРАЙМ
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На сайте ФССП появится реестр алиментщиков
На сайте ФССП появится реестр алиментщиков - 21.05.2025, ПРАЙМ
На сайте ФССП появится реестр алиментщиков
Общедоступный реестр алиментщиков заработает на сайте ФССП РФ с 25 мая, сообщил директор службы Дмитрий Аристов на полях ПМЮФ. | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T14:53+0300
2025-05-21T14:56+0300
экономика
финансы
санкт-петербург
фссп
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С. ПЕТЕРБУРГ, 21 мая – ПРАЙМ. Общедоступный реестр алиментщиков заработает на сайте ФССП РФ с 25 мая, сообщил директор службы Дмитрий Аристов на полях ПМЮФ. "Эффективным инструментом воздействия на должников по алиментам станет реестр должников по алиментным обязательствам, который заработает на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов с 25 мая", - сказал он. Аристов также добавил, что данные о неплательщиках алиментов в реестре будут находиться в открытом доступе до полного погашения задолженности.XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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финансы, санкт-петербург, фссп
Экономика, Финансы, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ФССП
14:53 21.05.2025 (обновлено: 14:56 21.05.2025)
 
На сайте ФССП появится реестр алиментщиков

Общедоступный реестр алиментщиков заработает на сайте ФССП с 25 мая

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанк% Судебные приставы
% Судебные приставы - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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С. ПЕТЕРБУРГ, 21 мая – ПРАЙМ. Общедоступный реестр алиментщиков заработает на сайте ФССП РФ с 25 мая, сообщил директор службы Дмитрий Аристов на полях ПМЮФ.
"Эффективным инструментом воздействия на должников по алиментам станет реестр должников по алиментным обязательствам, который заработает на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов с 25 мая", - сказал он.
Аристов также добавил, что данные о неплательщиках алиментов в реестре будут находиться в открытом доступе до полного погашения задолженности.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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