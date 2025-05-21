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На сайте ФССП появится реестр алиментщиков

На сайте ФССП появится реестр алиментщиков - 21.05.2025, ПРАЙМ

На сайте ФССП появится реестр алиментщиков

Общедоступный реестр алиментщиков заработает на сайте ФССП РФ с 25 мая, сообщил директор службы Дмитрий Аристов на полях ПМЮФ. | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T14:53+0300

2025-05-21T14:53+0300

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экономика

финансы

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С. ПЕТЕРБУРГ, 21 мая – ПРАЙМ. Общедоступный реестр алиментщиков заработает на сайте ФССП РФ с 25 мая, сообщил директор службы Дмитрий Аристов на полях ПМЮФ. "Эффективным инструментом воздействия на должников по алиментам станет реестр должников по алиментным обязательствам, который заработает на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов с 25 мая", - сказал он. Аристов также добавил, что данные о неплательщиках алиментов в реестре будут находиться в открытом доступе до полного погашения задолженности.XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

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финансы, санкт-петербург, фссп